Volkswagen adelanta a 2025 el lanzamiento de un modelo eléctrico del segmento del Polo

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de la marca Volkswagen, Ralf Brandstätter, ha anunciado que la compañía alemana planea adelantar el lanzamiento de un coche eléctrico pequeño para 2025, y no en 2027 como se preveía hasta la fecha, pero no ha querido asegurar si se producirá o no en España: "Hay diferentes escenarios".

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa 'online' llevada a cabo por la firma, en la que ha indicado que Volkswagen pretende acelerar el lanzamiento de modelos eléctricos de los segmentos más pequeños hacia 2025, que son aquellos que se producen en España, como el Polo o el T-Cross, que se ensamblan en Pamplona.

Preguntado sobre si se fabricará en España, Brandstätter ha indicado que "por el momento" la firma está considerando lanzar antes este nuevo vehículo 'cero emisiones' y ha indicado que un precio de 25.000 euros es "atractivo".

"La transformación se acelerará. No se está diciendo dónde se producirá el pequeño Volkswagen eléctrico. Hay diferentes escenarios", ha sentenciado el consejero delegado de la marca alemana.

Todo ello en un contexto en el que Volkswagen está acelerando su transformación hasta convertirse en un proveedor de movilidad impulsada por software. Así se desprende de su estrategia 'Accelerate', que preparará a la empresa para los profundos cambios que vivirá el sector automovilísticos con la llegada de la digitalización.

Además, este anuncio llega apenas un día después de que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, diese a conocer que el Gobierno va a crear un consorcio público-privado con Seat, Volkswagen e Iberdrola, abierto a otros socios, para montar la primera fábrica de baterías en España, que estará situada en las inmediaciones de la planta del grupo Volkswagen en Martorell (Barcelona).