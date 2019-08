Volkswagen adquiere una participación minoritaria en el proveedor de soluciones de movilidad 'Has to be'

Publicado 31/07/2019 14:50:02 CET

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Elli, empresa del grupo Volkswagen, ha adquirido una participación minoritaria (un 25%) en 'Has to be', proveedor de soluciones integrales de movilidad eléctrica y que gestiona más de 16.000 puntos de recarga en todo el mundo.

Según informó el consorcio alemán en un comunicado, la operación tiene como objetivo impulsar la expansión de la red de recarga paneuropea de Volkswagen. Algunas estaciones del grupo ya utilizan 'software' de 'Has to be'.

"Junto con 'Has to be', queremos abrir y desarrollar el área comercial de rápido crecimiento de la infraestructura de carga. También usaremos el 'software' de 'Has to be' nosotros mismos", señaló el responsable de E-Mobility de consorcio alemán, Thomas Ulbrich.

Ulbrich afirmó que Volkswagen instalará unos 36.000 puntos de carga en toda Europa hasta 2025. 'Has to be', con localizaciones en Radstadt, en Salzburgo (Austria), Múnich (Alemania) y Viena, emplea a más de 70 personas de diez países distintos.