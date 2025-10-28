Volkswagen arranca las ventas del nuevo T-Roc, de mayor tamaño y calidad, desde 34.280 euros

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Volkswagen iniciará la entrega de la segunda generación del T-Roc en España a partir del próximo noviembre, con un precio de partida de 34.280 euros para el SUV con mayor éxito de ventas de la compañía, que adopta un modelo híbrido de motorización y gana tamaño en esta última edición.

En España, el nuevo Volkswagen T-Roc parte de un precio de 34.280 euro en su versión de acceso con motor 1.5 eTSI de 116 CV y acabado T-Roc. La gama se completa con la edición limitada Launch Edition desde 35.950 euros, el acabado 'Más' disponible a partir de 36.520 euros (o 37.950 euros con motor de 150 CV), y el acabado deportivo R-Line, que arranca en 42.400 euros.

En lo más alto de la oferta se sitúa la exclusiva R-Line 1st Edition, con un precio de 44.090 euros. Toda la gama incorpora de serie cambio automático DSG de 7 velocidades, tracción delantera y motores eTSI mild hybrid.

"El T-Roc es uno de los grandes pilares de la marca en España. Es un SUV muy versátil y funcional, muy deportivo y elegante. Ahora, en su segunda generación, damos un salto de calidad", ha defendido el director de Marketing de Volkswagen España, Albert Casamitjana.

Con la segunda generación del T-Roc, Volkswagen culmina una etapa de dos años en los que ha renovado todos sus modelos de combustión tradicional.

UN DISEÑO RENOVADO GRACIAS AL MAYOR TAMAÑO

En cuanto a diseño, el nuevo T-Roc destaca por contar con un capó más elevado que la versión anterior y con una caída más recta que enfatiza el posicionamiento SUV de este modelo. En el exterior destacan los faros IQ.Light Matrix LED (de serie en el R-Line), los nuevos grupos ópticos traseros 3D con barra transversal iluminada y los logotipos Volkswagen retroiluminados.

La mayor longitud también es una de las novedades del segundo miembro de la familia T-Roc, al llegar a 4,37 metros (12 centímetros más que el primer T-Roc). Este incremento se refleja en la capacidad del maletero, que crece hasta 475 litros (gana 30 litros respecto a la versión de 2017).

Desarrollado completamente desde cero, el nuevo T-Roc incluye un puesto de conducción totalmente renovado, una pantalla de infoentretenimiento de hasta 12,9" y una nueva iluminación ambiental. El modelo ofrece ahora nuevos sistemas de asistencia y tecnologías heredadas de segmentos superiores, como el Travel Assist o el Driving Experience Control.

Asimismo, el nuevo T-Roc incorpora avances que hasta ahora solo estaban presentes en gamas superiores de Volkswagen, como el Infotainment 4.0 con pantallas táctiles de hasta 12,9" y control por voz natural "IDA", el 'head-up display' proyectado en el parabrisas, (pionero en el segmento A0 SUV) o el sistema Driving Experience Control, con mando giratorio OLED para elegir los modos de conducción o controlar el ambiente interior.

TRES ACABADOS, CADA UNO CON ENFOQUE PROPIO

La gama del nuevo T-Roc se articula en tres acabados, cada uno con un enfoque propio. El acabado base ofrece una propuesta equilibrada en diseño, confort y seguridad, mientras que el acabado 'Más' añade un plus de exclusividad con llantas de aleación de 17 pulgadas "LIMA", barras de techo en plata, lunas traseras oscurecidas, climatizador Climatronic de tres zonas, iluminación ambiental en treinta colores, cámara de visión trasera, control de crucero adaptativo (ACC) y el sistema Park Assist Plus para aparcamiento semi-automático.

Por su parte, el acabado R-Line enfatiza el carácter deportivo del T-Roc con llantas de 19 pulgadas "YORK AERO", faros IQ.Light HD Matrix LED con Dynamic Light Assist y logotipos iluminados, apertura eléctrica del maletero 'Easy & Open' y asientos deportivos delanteros calefactables.

Además, incorpora el Digital Cockpit Pro, iluminación ambiental personalizable en 30 colores con iluminación a través del tapizado de las puertas delanteras, volante multifunción deportivo calefactable y sistema Park Assist Pro, con funciones de aparcamiento totalmente automáticas.

A estos tres acabados se sumarán dos exclusivas ediciones limitadas de lanzamiento, el T-Roc Launch Edition (con 400 unidades), que dispondrá de motor 1.5 eTSI de 116 CV, con un completo equipamiento y detalles exclusivos como molduras y pedales en aluminio, y el T-Roc R-Line 1st Edition (con 600 unidades), que tendrá un motor 1.5 eTSI de 150 CV, estética deportiva con paquete 'Black Style', llantas de 20", sistema de navegación 'Discover', 'head-up display' y paquete tecnológico completo.