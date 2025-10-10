Volkswagen entrega 6,6 millones de vehículos hasta septiembre, un 1,2% más, pese a la caída en EEUU

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Grupo Volkswagen ha incrementado en un 1,2% sus entregas de vehículos en el período comprendido entre enero y septiembre de este año frente a los mismos meses del año anterior, hasta sumar 6,6 millones de unidades, según ha informado este viernes.

Por regiones, las entregas en Sudamérica han aumentado un 15% interanual (hasta 481.800 unidades), en Europa Occidental han crecido un 3% y en Europa Central y Oriental hasta un 10%. En el conjunto del Viejo Continente, la cifra se ha elevado por encima de los 2,9 millones de vehículos.

Por el contrario, las unidades entregadas en China cayeron un 4% frente a los tres primeros trimestres de 2024, y en el conjunto de la región Asia-Pacífico se dio un descenso del 2,8%, hasta sumar unen total unos 2,2 millones de vehículos entregados.

En Norteamérica, la caída interanual ha sido del 7,8%, hasta entregar 708.800 unidades. En el mercado principal, Estados Unidos, el descenso fue del 9,3% en un entorno complejo marcado por la situación arancelaria.

"El Grupo Volkswagen ha aumentado ligeramente sus entregas globales en los primeros nueve meses. Nos estamos beneficiando del continuo impulso positivo generado por la amplia ofensiva de productos, con un total de 60 nuevos modelos de nuestras marcas líderes este año y el año pasado", ha celebrado Marco Schubert, miembro del comité ejecutivo ampliado del Grupo para Ventas.

Solo en el tercer trimestre, las entregas del Grupo Volkswagen se incrementaron un 1%, hasta 2,19 millones de unidades. La mayor caída se ha dado en Norteamérica (-9,8%) y en China, del 7,2% interanual, frente a las notables subidas en Europa o el resto de Asia-Pacífico.