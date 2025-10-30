Volkswagen gana un 61,4% menos hasta septiembre pero eleva su facturación hasta los 238.669 millones

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo Volkswagen contabilizó un beneficio neto de 3.405 millones de euros en los nueve primeros meses del año, cifra un 61,4% inferior a la del mismo periodo de 2024, según ha informado este jueves el fabricante de automóviles.

La compañía ha explicado que en sus resultados de los nueve primeros meses se recoge un impacto extraordinario de 7.500 millones de euros por el ajuste en la estrategia de Porsche y por los aranceles.

La facturación de Volkswagen creció un 0,6% entre enero y septiembre, hasta los 238.669 millones de euros, en tanto que su beneficio operativo se situó en 5.408 millones de euros, un 57,8% menos.

Las ventas mundiales del grupo crecieron un 1,2% en los nueve primeros meses del año, hasta las 6,6 millones de unidades.

La cartera de pedidos de Volkswagen en Europa occidental aumentó un 17% entre enero y septiembre y la de coches eléctricos se disparó un 64%.

