Volkswagen Group España Distribución aumenta su beneficio un 62% en 2025, hasta los 44,28 millones

Archivo - Volkswagen Group España Distribución aumenta su beneficio un 62% hasta los 44,28 millones de euros - GRUPO VOLKSWAGEN - Archivo

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Volkswagen Group España Distribución S.A, el conglomerado que agrupa las marcas VW, Audi, Skoda, Ducati y VW Vehículos Comerciales en España ganó 44,28 millones el año 2025, lo que supone un aumento del 62% con respecto a las cifras del grupo a finales de 2024, según los resultados financieros publicados por la compañía.

Igualmente, la sociedad española del grupo alemán contabilizó por primera vez los 5.045 millones de euros en facturación, lo que representa un incremento del 23% sobre el año anterior.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de la compañía superó la cifra de los 63,3 millones de euros al término de 2025, con una subida de más del 30%.

AUMENTO DEL DIVIDENDO EN UN 25%

VW Group España Distribución aprobó en sus cuentas al cierre del ejercicio 2025 el reparto de un dividendo por importe de 34,28 millones de euros, lo que supone una subida del 25% en comparación con el año anterior. Además, la entidad destinará 10 millones a reservas voluntarias, mientras que el año pasado no se destinó ninguna dotación.

En cuanto a las matriculaciones, Volkswagen Group España Distribución comercializó en 2025 un total de 171.128 vehículos nuevos de las marcas VW, Audi, Skoda, Ducati y VW Vehículos Comerciales, lo que supone una subida de casi el 13,8% en términos interanuales. Además, la sociedad entregó 19.785 vehículos usados, con un ligero descenso del 0,74% respecto al año previo.

Igualmente, el grupo ha destacado la puesta a disposición de los conductores españoles de 19 nuevos modelos eléctricos y 29 híbridos enchufables en su compromiso con la movilidad eléctrica. Prueba de ello, el grupo Volkswagen anotó 23.172 matriculaciones de vehículos electrificados en 2025, incluyendo 7.429 eléctricos puros (BEV) y 15.743 híbridos enchufables (PHEV).

La marca Volkswagen se situó en 2025 en la tercera posición del mercado con unas ventas de casi 70.000 unidades y una cuota del 6,4%. Audi comercializó 39.337 vehículos, y obtuvo una cuota del 3,6%. Por último, en 2025 Skoda Auto logró un crecimiento significativo en el mercado de Península y Baleares, alcanzando un nuevo récord de ventas de 40.160 vehículos, lo que representa un incremento del 11% en comparación con 2024.

En relación a la venta de vehículos comerciales, la marca Volkswagen mostró un desempeño positivo, con un aumento del 30% con unas ventas de 20.187 unidades y alcanzando una cuota de mercado de un 11,38%. Ducati experimentó un crecimiento 31% en sus ventas en comparación con el año anterior tras comercializar 2.022 motocicletas.

"2025 fue un año de excepcional desarrollo para la movilidad eléctrica en España, con las marcas del Grupo Volkswagen contribuyendo al crecimiento de las matriculaciones gracias a su amplia gama y atractiva oferta en diversos segmentos del mercado", destaca la compañía en su informe anual.

Por último, la cifra de facturación de recambios ha seguido creciendo un año más respecto a 2024, alcanzando los 479 millones de euros, lo que representa un ligero incremento del 1,6% mientras que la compañía dio empleo a 473 personas a cierre del año pasado (un 3,7% menos).