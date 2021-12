Volkswagen impulsará la expansión de parques eólicos en Europa con 40 millones hasta 2025

MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Volkswagen impulsará la expansión de parques eólicos y plantas solares europeas con alrededor de 40 millones de euros hasta 2025, en el marco de su programa de descarbonización 'Way to zero' y con el objetivo de ser totalmente neutra en carbono en 2050.

Según ha informado este miércoles, Volkswagen llevará a cabo en el norte de Suecia el mayor proyecto de su cartera hasta la fecha junto al especialista en parques eólicos wpd Onshore Aldermyrberget AB. La participación de Volkswagen en el parque eólico de Skelleftea generará unos 100 gigavatios hora (GWh) de electricidad.

Además del parque eólico en Suecia, a principios de 2022 se pondrá en funcionamiento una nueva planta solar en Tramm-Göthen, en el noreste de Alemania. El proyecto conjunto con la compañía de energía RWE tiene alrededor de 420.000 módulos solares y es el proyecto solar independiente más grande de Alemania.

Le seguirán unos 20 proyectos más de electricidad verde en países como España, el Reino Unido y Finlandia hasta 2025. Según ha informado la compañía, todos los proyectos generarán un total combinado de unos siete teravatios hora de electricidad verde adicional.

"Volkswagen está irreversiblemente en el 'Camino a cero'. La descarbonización y la sostenibilidad de la movilidad están en el centro de nuestras actividades. Somos el primer fabricante de automóviles en apoyar la expansión de las energías renovables a gran escala. Porque la movilidad eléctrica solo puede contribuir de forma eficaz a la protección del clima si los coches eléctricos se cargan constantemente con electricidad ecológica", ha destacado el director ejecutivo de Volkswagen, Ralf Brandstätter.