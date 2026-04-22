Volkswagen lanza en China su mayor ofensiva eléctrica con más de 20 modelos y una apuesta por la IA - VOLKSWAGEN GROUP

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo automovilístico Volkswagen Group ha presentado en el marco del salón Auto China 2026 su mayor ofensiva de producto en el mercado chino, con el lanzamiento de más de 20 vehículos electrificados en 2026 y una previsión de hasta 50 modelos para 2030, en una apuesta decidida por la movilidad inteligente y la integración de inteligencia artificial (IA).

Durante un evento previo celebrado en Pekín, la compañía desveló cuatro primicias mundiales, entre ellas nuevos modelos eléctricos de sus marcas Volkswagen, Jetta y Audi, desarrollados específicamente bajo la estrategia "en China, para China", con la que busca reforzar su posicionamiento en el mayor mercado automovilístico del mundo.

Entre las novedades presentadas figuran el ID.Aura T6, un SUV eléctrico basado en una arquitectura electrónica desarrollada en China; el ID.Unyx 09, una berlina eléctrica de gran tamaño con tecnologías de última generación; el prototipo Jetta X, orientado al segmento de acceso; y el Audi E7X, un SUV eléctrico 'premium' que incorporará capacidades de conducción automatizada de nivel 3 y que será el primer SUV de producción exclusiva de la marca de las cuatro letras en China (segundo modelo tras el Audi E5 Sportback).

El consejero delegado del grupo, Oliver Blume, destacó que China representa "un motor clave" para la transformación de la compañía y subrayó que los nuevos productos y tecnologías suponen "un hito crucial" en el objetivo de recuperar el liderazgo en el país asiático y avanzar hacia el papel de referente tecnológico global del sector.

En esta línea, el grupo ha acelerado el desarrollo local de vehículos eléctricos inteligentes, logrando en apenas 36 meses una nueva generación de modelos adaptados al cliente chino, según explicó el responsable del negocio en China, Ralf Brandstätter. Solo este año, la compañía prevé lanzar 20 nuevos vehículos eléctricos inteligentes equipados con arquitecturas avanzadas, sistemas de asistencia a la conducción (ADAS), cabinas digitales y funciones basadas en inteligencia artificial.

APUESTA POR LA ELECTRIFICACIÓN Y EL DESARROLLO LOCAL

La ofensiva incluye vehículos eléctricos puros, híbridos enchufables y modelos de autonomía extendida. La previsión del grupo es contar con alrededor de 30 modelos electrificados en 2027, de los cuales una parte significativa serán totalmente eléctricos.

Este despliegue se apoya en las capacidades locales de investigación y desarrollo, así como en alianzas estratégicas en China, que permiten integrar tecnologías avanzadas en plazos más reducidos. Entre ellas destaca el desarrollo de sistemas de conducción asistida de nivel 2 con funciones como navegación autónoma en entornos urbanos y autopistas, además de aparcamiento automatizado.

Estas novedades reflejan la estrategia del grupo de combinar innovación tecnológica con adaptación al mercado local, reforzando su presencia en distintos segmentos, desde vehículos asequibles hasta modelos premium.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO EJE ESTRATÉGICO

Uno de los anuncios clave fue la hoja de ruta "Agentic AI for all", con la que Volkswagen pretende integrar agentes de inteligencia artificial en sus vehículos a partir de la segunda mitad 2026.

Estos sistemas permitirán una interacción más natural con el usuario, basada en modelos de lenguaje avanzados capaces de comprender y anticipar necesidades. A diferencia de los asistentes tradicionales, esta tecnología podrá ejecutar funciones complejas y operar de forma contextual dentro del vehículo, manteniendo los datos personales protegidos al procesarse localmente.

De cara al futuro Volkswagen planea una nueva generación de CEA 2.0, prevista para 2027, integrará en una única plataforma de computación central más potente tanto las funciones de conducción inteligente como la experiencia del habitáculo.