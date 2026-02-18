Volkswagen Navarra obtiene dos certificaciones sobre 'compliance' penal y sistemas antisoborno

Michel Hobusch (a la izquierda), presidente de Volkswagen Navarra, recibe de manos de Nicolás Henríquez, director de Desarrollo de Negocio de AENOR, una de las dos certificaciones. - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Volkswagen Navarra ha obtenido dos certificaciones de referencia en materia de cumplimiento, la UNE 19601 Sistemas de Gestión de Compliance Penal y la ISO 37001 Sistemas de Gestión Antisoborno, otorgadas por Aenor.

En un comunicado, la empresa ha destacado que "consolida un modelo de cumplimiento robusto y alineado con las mejores prácticas internacionales para la prevención de delitos y la lucha contra el soborno". "Ambos reconocimientos avalan la implantación de controles eficaces, políticas internas y mecanismos de vigilancia destinados a reforzar una cultura empresarial basada en la integridad, la transparencia y el cumplimiento estricto de la normativa vigente", ha añadido.

La UNE 19601 constituye la norma de referencia en España para los sistemas de gestión de 'compliance' penal, conforme a los requisitos establecidos en el Código Penal, e integra directrices internacionales relativas a la responsabilidad corporativa y la prevención de riesgos legales.

Por su parte, la ISO 37001 es el estándar internacional para los sistemas de gestión antisoborno, enfocado en "prevenir, detectar y abordar conductas ilícitas, así como promover prácticas éticas en toda la organización y en su cadena de valor".

El presidente de Volkswagen Navarra, Michael Hobusch, ha señalado que "estos reconocimientos llegan en un momento clave para Volkswagen Navarra, en plena transformación hacia la electrificación y la modernización de nuestra planta. Avanzamos hacia una nueva era industrial con la determinación de hacer las cosas bien, reforzando la confianza de nuestros empleados, colaboradores y de toda la sociedad".

El director de Desarrollo de Negocio de Aenor, Nicolás Henríquez, ha destacado que estas certificaciones "son un reconocimiento al esfuerzo de Volkswagen Navarra por implantar sistemas sólidos para prevenir riesgos penales y actos de soborno. Su obtención traslada un mensaje de máxima confianza a sus grupos de interés, así como un ejemplo de buenas prácticas en términos de transparencia y responsabilidad corporativa".

La implantación de ambos sistemas de gestión ha implicado "un exhaustivo proceso de evaluación y auditoría" en el que se han verificado las medidas adoptadas por la planta para "prevenir conductas ilícitas, gestionar adecuadamente los riesgos y garantizar un comportamiento ético transversal".