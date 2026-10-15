Volkswagen Navarra presentará este sábado en Baluarte el nuevo modelo eléctrico ID. Cross

Volkswagen Navarra presentará en Baluarte el nuevo modelo eléctrico Volkswagen ID. Cross. - VW NAVARRA

PAMPLONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Volkswagen Navarra presentará el próximo sábado, 17 de octubre, en Baluarte, el primer vehículo 100% eléctrico de la marca Volkswagen fabricado en Navarra, el ID. Cross. La jornada está dirigida principalmente a los empleados de la fábrica y sus familias y conocidos, y a su vez está abierta a toda la sociedad navarra. El evento celebra el inicio de una nueva etapa para la planta navarra y su papel en la estrategia de movilidad eléctrica del Grupo Volkswagen, según ha informado la compañía en una nota.

Volkswagen Navarra comenzó la producción en serie del nuevo ID. Cross el pasado mes de septiembre. Ahora, en plena curva de lanzamiento, la fábrica presentará su nuevo coche en un acto abierto a todo el público en el centro de la capital navarra.

A lo largo de la jornada, los asistentes podrán conocer el ID. Cross a través de 11 vehículos expuestos y acceder a espacios informativos que mostrarán sus principales elementos tecnológicos, así como los procesos de transformación que Volkswagen Navarra ha llevado a cabo para adaptarse a la producción de vehículos eléctricos. También estarán presentes los otros modelos fabricados en la planta: los modelos de combustión Volkswagen T-Cross y Volkswagen Taigo, así como el modelo eléctrico Skoda Epiq.

A lo largo de la tarde se ofrecerán charlas relacionadas con el vehículo eléctrico; Juan Blanch (Product Marketing Volkswagen Group España Distribución) mostrará al detalle el ID. Cross y Luis Moya (bicampeón mundial de rallyes y embajador de la marca Volkswagen en España) romperá mitos de la movilidad eléctrica a través de su propia experiencia.

El evento contará también con una zona de ocio y actividades para toda la familia, inspiradas en la campaña comercial del ID. Cross. Los asistentes podrán disfrutar de distintas propuestas de entretenimiento, actividades infantiles organizadas por el Parque Polo, simuladores, photocall, así como actuaciones musicales de la mano de Javier Erro y Danza Ravel.

UN NUEVO CAPÍTULO EN LOS 60 AÑOS DE HISTORIA DE LA FÁBRICA

La producción del Volkswagen ID. Cross en Pamplona simboliza la transformación de Volkswagen Navarra hacia una nueva era de movilidad. Un nuevo capítulo en una historia que, en septiembre de 2026, cumplió 60 años. El 30 de septiembre de 1966 salía por la línea de montaje el primer vehículo, un Morris 1100 de color verde, con número de bastidor 00001.

Este vehículo estará físicamente en Baluarte, junto a otros 10 coches de las distintas etapas que ha vivido la fábrica en sus 60 años. "Un recorrido único por nuestra historia industrial que permitirá recordar nuestros orígenes, celebrar el presente y mirar con ilusión hacia el futuro", ha indicado la compañía.