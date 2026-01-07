Volkswagen Navarra, quinta fábrica mundial de la marca por volumen de producción

Entrada a la fábrica de Volkswagen Navarra en Landaben. - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Volkswagen Navarra finalizó el año 2025 como la quinta fábrica mundial por volumen de producción de las dieciséis plantas de turismos y vehículos comerciales (sin camiones ni autobuses) de la marca Volkswagen, tan sólo por detrás de Wolfsburg (Alemania), Bratislava (Eslovaquia), Puebla (México) y Palmela (Portugal).

En concreto, la factoría de Landaben produjo el pasado año 225.225 coches, lo que representa un 7,5% de los coches ensamblados en las fábricas de la marca Volkswagen en todo el mundo.

Si se amplía la comparativa a todas las fábricas de producción de vehículos de todas las marcas del Consorcio a nivel mundial, incluyendo también China, la factoría de Landaben ocuparía el puesto decimocuarto de cuarenta y nueve, con un 2,6% del volumen total, según ha informado Volkswagen Navarra en una nota.

El descenso con respecto a los 274.688 coches producidos en 2024 se debe, principalmente, a la reducción de la capacidad productiva de la fábrica debido a la continuación de las obras necesarias para facilitar la integración de los dos modelos eléctricos (Skoda Epiq y Volkswagen ID. Cross), que en 2026 se unirán a los actuales T-Cross y Taigo de combustión.

Por modelos, 133.838 coches fueron T-Cross, 91.186 Taigo, y 201 preseries del Skoda Epiq y el Volkswagen ID. Cross.

Por lo que a la motorización respecta, un 72,76% de los coches montaron el propulsor de 1.0 litros y 85 kW; un 17,80%, el 1.0 de 70 kW; y un 9,44%, el 1.5 de 110 kW. El 66,8% de los clientes optó por el cambio automático DSG, frente al 63% del año anterior. Los dos colores más pintados fueron el gris ceniza (19,6%) y el negro profundo (18,2%). El 12,2% de los coches fueron expedidos a países de conducción por la izquierda (con el volante a la derecha).

Alemania (18,9%) fue el principal destino de los treinta y ocho países receptores de los vehículos producidos en Pamplona. Le siguieron Turquía (15,1%), Italia (11,5%), España (11,3%) y Francia (8,1%).