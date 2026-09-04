Volkswagen podría ahorrar más de 2.500 millones con su plan de reestructuración desde 2030, según BoFA - Hendrik Schmidt/dpa

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La reducción de 50.000 trabajadores fruto del nuevo plan de reestructuración del Grupo Volkswagen podría generar más de 2.500 millones de euros de ahorro anual para la entidad desde 2030, según las estimaciones de Bank of America (BoFA).

A estos ahorros podrían sumarse los derivados de un posible cierre o transformación de plantas, la reducción de la complejidad industrial y la venta de determinados activos y participaciones, como podría ser el cierre de Seat, según los últimos rumores que ha habido en las últimas horas, aunque la entidad germana no ha comunicado ninguna situación relacionada con el futuro de la firma española.

BOFA AVALA EL PLAN DE VOLKSWAGEN

La entidad financiera ha valorado positivamente el acuerdo unánime alcanzado por el consejo de supervisión de Volkswagen para aprobar el denominado 'Future Plan 2030', al considerar que demuestra la capacidad del fabricante alemán para avanzar en su reestructuración pese a la complejidad de su estructura de gobierno y a las restricciones laborales.

El plan contempla una inversión de 135.000 millones de euros para inversiones de capital e investigación y desarrollo en el periodo de planificación de 2027 a 2031, al tiempo que busca reducir costes y simplificar las estructuras corporativas.

La parte negativa de esta hoja de ruta supone el recorte de unos 50.000 puestos de trabajo en todo el mundo hasta 2030, lo que elevaría a alrededor de 100.000 el número total de empleos afectados por los diferentes procesos de ajuste previstos por el fabricante, ya anunciados a finales de este año.

Bank of America estima que los costes brutos derivados de estos ajustes podrían alcanzar los 10.000 millones de euros, aunque considera poco probable que esta cantidad se contabilice íntegramente en el ejercicio 2026.

La entidad apunta a que parte de las salidas podría producirse mediante jubilaciones anticipadas, lo que podría repartir el impacto económico de la reestructuración durante varios ejercicios.

CUATRO PLANTAS SIN UN FUTURO ASEGURADO DESPUÉS DE 2030

El informe también advierte de que Volkswagen todavía no tiene garantizada una asignación competitiva de nuevos productos para cuatro de sus fábricas europeas: Emden, Zwickau, Hannover y la planta de Audi en Neckarsulm.

Los actuales productos fabricados en estas instalaciones dejarán de producirse entre 2031 y 2034, según ha confirmado la compañía, por lo que Volkswagen deberá estudiar nuevos usos para estas plantas dentro de su futura estrategia industrial.

Entre las posibles alternativas que analiza el grupo figuran nuevos proyectos industriales, incluyendo la producción relacionada con defensa o la fabricación de vehículos desarrollados por las empresas conjuntas de Volkswagen en China.

El grupo prevé definir su concepto final de producción europea antes de finales de junio de 2027. Las cuatro fábricas emplean actualmente a alrededor de 40.000 personas, lo que, según BofA, podría implicar nuevos ajustes laborales más allá de 2030.

BofA también considera que el calendario de contabilización de las provisiones de reestructuración podría tener un impacto positivo sobre los resultados y el dividendo correspondiente a 2026, especialmente si una parte significativa de los costes se traslada a ejercicios posteriores.

BOFA MANTIENE SU RECOMENDACIÓN DE COMPRA

Bank of America mantiene su recomendación de compra sobre las acciones de Volkswagen y considera que el acuerdo alcanzado demuestra que el fabricante es capaz de ejecutar una profunda reestructuración.

La entidad estima que el mercado todavía no está valorando plenamente la posibilidad de que Volkswagen alcance su objetivo de lograr un margen operativo del 9% en 2030.

BofA mantiene un precio objetivo de 92 euros para las acciones preferentes de Volkswagen, frente a un precio de 76,36 euros recogido en el informe, lo que implicaría un potencial de revalorización del 20,5%.

El banco considera además que Volkswagen continúa siendo, desde su punto de vista, una de las compañías automovilísticas cotizadas más baratas a nivel mundial, con una valoración aproximada de cuatro veces los beneficios estimados para los ejercicios 2027 y 2028.