Volkswagen Vehículos Comerciales bate récord en España, con 22.058 ventas, un 29,2% más

Archivo - Volkswagen Caddy. - VOLKSWAGEN VEHÍCULOS COMERCIALES - Archivo

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Volkswagen Vehículos Comerciales ha cerrado el mejor año de su historia en España con récord de ventas, hasta totalizar las 22.058 unidades, un 30% más y superando, además, las 20.000 unidades que la compañía se marcó como objetivo para 2025 y las cifras prepandemia (en 2019 completaron 19.998 entregas) de la marca.

"2025 ha sido un año histórico para la marca. Al principio del año nos planteábamos llegar a los 20.000 unidades y hemos conseguido superar esta cifra por más de 2.000 unidades", ha declarado el director general de Volkswagen Vehículos Comerciales en España, Albert García.

Igualmente, los resultados de VW Vehículos Comerciales en España supusieron el cuarto mejor registro de la compañía, con un 11,9% de cuota (+1,6 puntos porcentuales sobre 2024), por detrás de mercados como Turquía (24.316), Reino Unido (46.270) y Alemania (11.500).

Igualmente, el fuerte crecimiento de la marca en cuanto a ventas obtuvo un impacto claro en la rentabilidad de la red de concesionarios hasta lograr un récord en términos absolutos. Según detalla Volkswagen, la rentabilidad de su red se situó en el 3% duplicando la media del sector que, según las estimaciones de Faconauto, cerrará 2025 en el 1,4%.

"Hemos más que duplicado las cifras de rentabilidad del mercado. Tener el foco y las ganas de invertir por parte de los concesionarios hace que hayamos conseguidos este volumen de ventas", ha defendido el responsable de Volkswagen Vehículos Comerciales. La compañía defiende además que la nueva propuesta de producto, renovada al completo y una oferta de servicio de venta nueva, ocasión y posventa basada en los profesionales son claves de estos resultados.

CADDY, EL VEHÍCULO MÁS BUSCADO POR LOS PROFESIONALES

En el análisis de ventas por modelos destaca la evolución del Caddy, que continúa siendo el buque insignia de la marca con más de 8.100 matriculaciones en 2025, incrementando sus ventas en un 23%.

También la Gama T, en la que se incluye California, Multivan, Caravelle y Transporter, consolidó en 2025 un total de 7.730 unidades matriculadas y un crecimiento del 29%. Por su parte, el 'pickup' de la marca, Amarok, duplicó sus ventas, de 425 unidades en 2024 hasta las 1.028 del pasado año.

Del lado de su modelo Crafter, un modelo clave en la estrategia de ofrecer vehículos con diferentes tipos de carrocerías, matriculó 4.100 vehículos, un 35% más.

VOLKSWAGEN SUPERA LAS 4.000 VENTAS ELECTRIFICADAS

En cuanto a la gama de vehículos electrificados, Volkswagen Vehículos Comerciales se consolidó como la segunda marca que más vehículos electrificados ha vendido en el segmento de vehículos comerciales en España.

La firma alemana entregó 4.062 unidades electrificadas, de las cuales 2.905 corresponden a versiones híbridas enchufables (con un crecimiento del 284% sobre 2024) y 1.157 (+123% sobre 2024), a modelos 100% eléctricos, logrando un peso del 18% sobre el total de ventas.

"Caddy ha sido el PHEV más vendido del mercado y Multivan ha sido el tercero, mientras que ID.Buzz ha sido el segundo vehículo eléctrico entre los vehículos comerciales en España", ha añadido García.

PREVISIONES PARA 2026

De cara al próximo año, la compañía espera mantenerse en el mismo volumen de ventas y en cuota de cara al próximo año. "No queremos bajar ni en volumen ni en cuota, al menos nos gustaría quedarnos en las 22.000 unidades para mantenernos como una marca de referencia en el segmento de vehículos comerciales", explica el directivo.

La marca prepara en 2026 nuevos lanzamientos como el ID.Buzz Emotion con siete plazas de cara al mes de mayo de este año. Igualmente, llegará la versión 'dark label' de Amarok y la llegada de sus modelos Transporter y Caravelle en versiones híbridas enchufable.