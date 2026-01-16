Volkswagen Vehículos Comerciales vendió 401.000 unidades y duplicó sus ventas de eléctricos en 2025

Volkswagen Vehículos Comerciales vendió 401.000 unidades y dobló sus ventas de eléctricos en 2025 - VOLKSWAGEN VEHÍCULOS COMERCIALES

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Volkswagen Vehículos Comerciales (VWCV) concluyó 2025 con unas 401.000 entregas en todo el mundo, un 2,1% menos debido a un contexto global marcado por la incertidumbre del mercado, pero que ha permitido a la marca consolidarse un año más "uno de los referentes del sector de vehículos comerciales".

En total, la compañía entregó 65.900 modelos 100% eléctricos, logrando un crecimiento del 118,9% con respecto a 2024, lo que representó el 16,4% de las ventas totales.

Uno de los grandes protagonistas del año para Volkswagen Vehículos Comerciales fue el ID.Buzz, que registró un crecimiento global del 102% respecto al ejercicio anterior. En total, 60.700 clientes apostaron por este modelo eléctrico, que se mantiene como líder indiscutible de su segmento en Europa.

Por otro lado, el modelo Multivan vivió "el mejor ejercicio de su historia" con 38.700 unidades entregadas y un progreso del 31% en términos interanuales. A esta cifra se suman 14.200 unidades del California, basado en la misma plataforma.

Según Lars Krause, miembro del Comité Ejecutivo de Ventas, Marketing y Posventa de VWCV, "nunca antes se habían entregado tantos Multivan como en 2025", calificando el resultado como "todo un hito" para la marca.

El Transporter cerró el año con alrededor de 71.200 unidades entregadas, un resultado que la compañía considera sólido. De cara a 2026, la gama se ampliará con 13 variantes de carrocería, once opciones de propulsión --incluidas versiones PHEV y 100% eléctricas con tracción total-- y mayores capacidades de carga y remolque.

En el segmento de vehículos compactos, el Caddy volvió a superar holgadamente las 100.000 unidades, con 110.400 vehículos vendidos (+3%), mejorando los resultados de 2024. Desde 2025, el modelo también está disponible en versión híbrida enchufable, reforzando su papel tanto como vehículo familiar como de reparto urbano.

Por su parte, el Crafter mantuvo su trayectoria de crecimiento de los últimos años y alcanzó las 73.000 unidades entregadas (+1,5%). En diciembre, la marca colocó la primera piedra para la ampliación de la planta de Wrzesnia, en Polonia, donde se fabricará la próxima generación del e-Crafter, clave para completar la gama eléctrica de VWCV.

El único punto débil del ejercicio fue el Amarok, que cerró el año con 30.100 unidades, por debajo del año anterior en un 40,4%. El descenso se debió principalmente a la retirada progresiva de la primera generación en Sudamérica. No obstante, Volkswagen ya trabaja en su sucesor para este mercado y a finales de 2025 presentó el Amarok Dark Label.