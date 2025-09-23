Volvo Cars abre los pedidos en España del nuevo EX90, con un nuevo sistema eléctrico de 800 V

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Volvo Cars ha abierto los pedidos del Volvo EX90 de 2026, con actualizaciones de hardware y software y equipado con el nuevo sistema eléctrico de 800 voltios de la firma sueca, que permite una carga más rápida.

En comparación con el sistema de 400 V del modelo del año anterior, la nueva arquitectura de 800 V reduce la generación de calor durante la carga, lo que permite alcanzar velocidades de carga más rápidas. La carga también se ha mejorado con su software de gestión de baterías desarrollado internamente.

Un algoritmo inteligente funciona junto con el sistema de 800 V para optimizar la carga, haciéndola mucho más rápida de lo que era posible hasta ahora y añadiendo hasta 250 kilómetros de autonomía en tan solo 10 minutos.

Además, la tecnología de 800 V proporciona más potencia para lograr una aceleración más rápida, a la vez que utiliza la energía de forma más eficiente. Este cambio reduce el uso de materiales, lo que contribuye a reducir el peso tanto de la batería como de los motores eléctricos.

NUEVAS PRESTACIONES

Entre las nuevas prestaciones se incluyen alertas de seguridad conectadas sobre carreteras resbaladizas, peligros y accidentes en la carretera, además de la integración de la función de llamada de emergencia automática con el asistente de parada de emergencia (ESA).

El ESA se ha diseñado para detener el vehículo de forma controlada en su carril si el conductor no responde a las advertencias sobre su atención o porque se haya detectado que ha soltado el volante, por ejemplo, debido a una indisposición repentina.

Una vez detenido el vehículo, la nueva función conecta automáticamente el vehículo con un centro de llamadas de emergencia vinculado a Volvo Cars. Desde el centro pueden hablar con los ocupantes y ponerse en contacto con los servicios de emergencia en caso necesario.

Otras novedades son la función de dirección automática de emergencia ampliada en la oscuridad y Park Assist Pilot para aparcar en paralelo.

"Esto significa que podemos ofrecer a nuestros clientes avanzadas funciones de seguridad y de asistencia al conductor, además de mejoras continuas de los sistemas de infoentretenimiento y de gestión de la batería, todo ello sin interrupciones mediante actualizaciones inalámbricas", ha afirmado el director de tecnología e ingeniería en Volvo Cars, Anders Bell.