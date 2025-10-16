Volvo Cars celebra la producción de cuatro millones de vehículos basados en la arquitectura SPA

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Volvo Cars ha fabricado el vehículo cuatro millones basado en plataforma SPA (Scalable Product Architecture) de primera generación, que se estrenó en 2014 con el Volvo XC90 de segunda generación.

Dicha plataforma transformó la producción de la empresa al permitir el uso de una arquitectura y una línea de montaje compartidas para fabricar diversos modelos, sistemas de propulsión y tecnologías, lo que permitió una considerable reducción de costes.

La arquitectura SPA está diseñada y desarrollada internamente y es fruto del trabajo de I+D de un equipo liderado por técnicos suecos. Desde su creación, ha servido de base para seis modelos diferentes, producidos en tres continentes y cuatro países (Bélgica, China, Suecia y Estados Unidos).

"La arquitectura SPA espoleó el renacimiento de nuestra empresa como marca de gama alta y moderna. A día de hoy sigue siendo la base de algunos de los modelos Volvo más exitosos de la historia y continúa alcanzando nuevas cotas a medida que la vamos perfeccionando", ha afirmado el director de estrategia y productos de Volvo Cars, Michael Fleiss.

La arquitectura SPA trajo consigo varias primicias mundiales en materia seguridad. La lista incluye prestaciones tales como el paquete de protección en caso de salida de la calzada y la función de freno automático en intersecciones. Otro ejemplo es el habitáculo de seguridad, que se mejoró aún más gracias al mayor uso de acero al boro de alta resistencia.

Además, la plataforma dio más libertad creativa al equipo de diseño, lo que se tradujo en las luces 'Martillo de Thor', que ya son un sello distintivo. También permitió introducir el sistema 'Twin Engine', una combinación de propulsión eléctrica y energía de combustión que todavía se sigue utilizando en los modelos híbridos enchufables de Volvo.

De cara al futuro, los puntos clave de SPA se trasladarán a las plataformas SPA2 y SPA3, que está a punto de presentarse, para seguir impulsando y dando forma "a los vehículos Volvo del mañana".