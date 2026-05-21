Volvo Cars y Eicher Motors crearán una empresa conjunta para servicios financieros en India

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MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La división de Servicios Financieros de Volvo Cars (VFS) y Eicher Motors Limited han anunciado este jueves su intención de constituir una empresa conjunta al 50% para ofrecer financiación, arrendamiento financiero y otros servicios financieros a los clientes de vehículos comerciales de las marcas Volvo y Eicher en el mercado indio.

A la espera de la aprobación regulatoria, se prevé que el cierre de la operación tenga lugar durante el primer semestre de 2027, siempre que se obtengan las autorizaciones de las autoridades pertinentes.

La empresa conjunta se creará mediante la emisión de nuevas acciones por parte de Volvo a Eicher a cambio de una inversión de capital de hasta 750 millones de rupias (6,7 millones de euros). La inversión exacta se determinará en el momento del cierre, de acuerdo con los documentos de la transacción.

El impacto en los resultados al cierre de la transacción no será significativo y no tendrá ningún efecto sobre el flujo de caja del Grupo Volvo.

"Nuestra futura asociación servirá de trampolín para ofrecer servicios y soluciones financieras innovadoras tanto a los clientes y concesionarios actuales como a los nuevos, lo que nos posicionará bien para crear valor a largo plazo en el creciente mercado indio", ha afirmado el presidente de VFS, Marcio Pedroso.

Eicher es un fabricante de soluciones de transporte que cuenta con una sólida gama de modelos de camiones y autobuses. Sus productos se comercializan a través de una amplia red de concesionarios en todo el mercado indio.

Inicialmente, la empresa conjunta propuesta se centrará en la financiación de productos comerciales de Volvo y Eicher, con la perspectiva de financiar a los clientes y concesionarios de Royal Enfield en la India en el futuro.

VFS y Eicher tienen la intención de gestionar la empresa conjunta propuesta como una entidad independiente e incorporarán al personal, los recursos y los activos existentes de ambas empresas a la nueva organización. Tras la integración, no se prevén cambios en las ubicaciones actuales de las oficinas de VFS India, que incluyen Gurgaon, Bangalore, Calcuta, Bombay, Hyderabad y Delhi.