Volvo Cars entrega las primeras unidades del nuevo EX60, su 'super' SUV eléctrico desde 64.900 euros

Volvo Cars entrega las primeras unidades del nuevo EX60, su SUV eléctrico desde 64.900 euros - VOLVO

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La firma automovilística Volvo Cars ha comenzado a entregar los primeros EX60 a sus clientes europeos en Suecia, mientras que en las próximas semanas llegarán las siguientes unidades a los mercados europeos donde opera la marca.

No obstante, la producción y las entregas del EX60 se intensificarán durante la segunda mitad de 2026, según ha detallado la compañía. El sistema de pedidos seguirá igualmente abierto en Europa y también se han abierto recientemente en Estados Unidos.

"Es un momento increíble para nosotros y para nuestros clientes. Después de haber dedicado millas de horas y de kilómetros a desarrollar uno de los vehículos más avanzados del mercado, asistir a la entrega de los primeros EX60 a nuestros clientes es muy emocionante", ha comentado el director comercial de Volvo Cars, Erik Severinson.

LA MEJOR AUTONOMÍA DE SU CLASE, DESDE MENOS DE 65.000 EUROS

El EX60 puede recorrer hasta 810 km con una sola carga en una configuración de tracción integral, "la mejor autonomía de su categoría", detalla la firma. Además, añade que "no solo puede llegar más lejos que cualquier otro vehículo eléctrico jamás creado por Volvo Cars, sino que también supera a los vehículos presentados recientemente por la competencia, estableciendo un nuevo estándar en su segmento".

Con estas cifras, se convierte en un referente dentro del sector premium eléctrico, ya que presenta unos números que actualmente están presentes en coches híbridos o gasolina. Además, supera con gran diferencia a rivales en su mercado como los Audi Q6 e-tron (660 km WLTP) y Mercedes-Benz GLC EQ (707 km WLTP) y por la mínima al BMW iX3 (805 km WLTP).

El EX60 está disponible con tres variantes de motorización diferentes. La versión eléctrica P12 AWD ofrece una autonomía líder en su clase de hasta 810 km, cuyo precio parte desde 73.975 euros. Este motor equipará una batería de 117 kWh y tendrá una potencia imponente de 680 CV.

A su vez, la variante P10 AWD alcanza una autonomía de hasta 660 km gracias a su batería de 95 kWh, mientras que sus prestaciones alcanzan los 510 CV de potencia. El precio de entrada es de 67.925 euros.

La versión eléctrica P6, con una batería de 83 kWh y 374 CV de potencia, otorga una autonomía de 620 kilómetros con tracción trasera y está disponible desde 64.900 euros, siendo la opción más accesible de la gama.

El EX60 cuenta con el acabado de serie 'Plus', mientras que la configuración tope de gama 'Ultra' tiene un sobrecoste sobre cualquier motorización de 7.380 euros.

EN 2027 LLEGARÁ EL EX60 CROSS COUNTRY

A partir de 2027, la compañía Sueca añadirá a la oferta del nuevo EX60, una variante EX60 Cross Country, una versión más 'off road' sin perder la esencia eléctrica.

El Volvo EX60 Cross Country ya está disponible también para pedidos anticipados en algunos mercados europeos elegidos por la marca. Los clientes podrán elegir tan solo dos opciones de propulsión: una variante P10 AWD Electric con hasta 640 km de autonomía, que será la primera variante que estará disponible, y una variante P12 AWD Electric con mayor autonomía.