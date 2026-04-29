Volvo Cars gana 64,4 millones hasta marzo un 30% menos, por las "díficiles" condiciones del mercado

Archivo - Imagen de vehículos de Volvo Cars. - VOLVO CARS - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Volvo Cars ha logrado un beneficio neto de 700 millones de coronas suecas (64,4 millones de euros) en el primer trimestre del año, una cifra inferior en un 30% a los 1.000 millones de coronas suecas (92 millones de euros) del mismo periodo del año anterior.

Este descenso del beneficio coincide con una caída de las ventas de Volvo Cars del 11% en comparación con el primer trimestre de 2025. La compañía ha explicado este miércoles que las condiciones del mercado siguieron siendo difíciles, con una elevada incertidumbre geopolítica y macroeconómica, incluyendo la escalada del conflicto en Oriente Medio.

Los ingresos cayeron un 12,4% interanual, hasta 72.600 millones de coronas suecas (6.684 millones de euros). El descenso se explica principalmente por los efectos del tipo de cambio, impulsados por una corona sueca más fuerte que el año anterior, así como por la composición de las ventas y los precios.

Por su parte, la compañía ha registrado un resultado operativo del grupo (Ebit) de 1.600 millones de coronas suecas (147 millones de euros) y un margen Ebit del 2,2 por ciento para el primer trimestre de 2026.

La disminución se debió principalmente a los efectos negativos de la combinación de ventas y los precios, la depreciación y la amortización, así como a los aranceles estadounidenses más altos sobre los bienes importados.

Estos efectos se vieron compensados en gran medida por el resultado del plan de acción de costos y flujo de caja, que se materializó a través de menores costos variables, explicados principalmente por los costos de materiales y garantías, así como por menores costos indirectos.

"El primer trimestre de 2026 refleja una brecha entre lo que podemos controlar y un entorno externo muy complejo", ha afirmado el consejero delegado de Volvo Cars, Hakan Samuelsson.

En un mercado que sigue siendo complejo, Volvo Cars prevé una mejora en el volumen de ventas anual gracias a una sólida oferta de productos respaldada por el EX60.

No obstante, la firma cree que la rentabilidad del segundo trimestre se verá afectada por las dificultades persistentes y el inicio y la puesta en marcha de la producción del EX60, aunque mantiene la ambición de lograr un crecimiento en el volumen de ventas y un buen flujo de caja para todo el año.