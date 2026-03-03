Volvo Cars lanza la mayor actualización inalámbrica de su historia para 2,5 millones de vehículos

Volvo Cars lanza su mayor actualización inalámbrica de su historia para 2,5 millones de vehículos - VOLVO

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Volvo Cars desplegará esta semana la mayor actualización inalámbrica de software de su historia, una mejora integral que transformará la experiencia digital a bordo de aproximadamente 2,5 millones de vehículos en 85 países.

La nueva interfaz, denominada 'Volvo Car UX', llegará de forma gratuita a los modelos de la marca con Google integrado fabricados a partir de 2020 y equipados con sistema operativo Android.

"Esta actualización es una de las mayores actualizaciones inalámbricas de la historia del automóvil, y aprovecha años de inversión en la pila tecnológica de Volvo Cars para mejorar la vida de millones de personas con sus vehículos. Nuestra nueva experiencia de usuario trae consigo importantes actualizaciones y mejoras en los ámbitos más utilizados por los conductores y aborda directamente las necesidades y deseos de nuestros clientes", ha comentado el director de ingeniería y tecnología de Volvo Cars, Anders Bell.

La principal novedad es el rediseño completo de la pantalla central, que simplifica la interacción y reduce el número de pulsaciones necesarias para acceder a funciones clave como mapas, multimedia o teléfono. Ahora, estas aplicaciones se integran directamente en la pantalla de inicio, evitando que el conductor tenga que salir de la navegación para cambiar la música, por ejemplo.

La actualización introduce además una barra contextual que adapta los accesos directos según la situación de conducción. A baja velocidad, por ejemplo, se activa el acceso rápido a las cámaras exteriores para facilitar maniobras en espacios reducidos.

MÁS SIMPLIFICACIÓN Y NUEVAS FUNCIONES ENTRE MODELOS

Uno de los objetivos es unificar la experiencia digital en toda la gama. Así, un propietario de un XC40 de tres años disfrutará del mismo enfoque de diseño que un conductor de un EX90 de última generación.

En los modelos híbridos enchufables, la actualización facilita el acceso a los 'Modos de conducción', permitiendo cambiar al modo eléctrico "Pure" con un solo toque desde la pantalla principal, lo que mejora el control y el aprovechamiento del sistema eléctrico.

Además, Volvo ofrecerá a determinados clientes la posibilidad de adquirir y descargar en el propio vehículo la función de asistencia a la conducción 'Pilot Assist' si aún no la tienen instalada.