Volvo Cars y Nvidia amplían su alianza para desarrollar una conducción autónoma más segura - KRIS WOOD

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Volvo Cars y Nvidia han ampliado su alianza tecnológica con el objetivo de elevar los niveles de seguridad de los futuros sistemas de conducción autónoma de la marca sueca, mediante la combinación de los sistemas de seguridad de Volvo con la arquitectura de computación e inteligencia artificial de la compañía tecnológica.

Según ha informado Volvo Cars, la colaboración permitirá desarrollar una tecnología diseñada para operar en situaciones reales complejas, desde autopistas y vías urbanas con tráfico intenso hasta maniobras en espacios de aparcamiento.

La compañía prevé estrenar esta tecnología en uno de sus vehículos de nueva generación, en el marco de la mayor campaña de lanzamiento de productos de su historia, anunciada recientemente.

El proyecto combinará la experiencia de Volvo en ingeniería y seguridad automovilística con las soluciones de computación acelerada e inteligencia artificial de Nvidia. Entre ellas figuran la arquitectura de computación y sensores Hyperion, el sistema operativo Halos OS y el software de conducción Alpamayo Stack.

Ambas compañías aspiran a avanzar hacia nuevos niveles de automatización, incluidos los conceptos 'Eyes Off' y 'Mind Off', que contemplan que el conductor pueda apartar la vista de la carretera o dejar de prestar atención a la conducción en determinadas condiciones de automatización.

CASI UNA DÉCADA DE COLABORACIÓN

La ampliación del acuerdo supone un nuevo hito en la relación entre ambas compañías, iniciada en 2017, y se enmarca en la estrategia de Volvo Cars para incorporar capacidades de computación avanzadas a su próxima generación de vehículos eléctricos.

El presidente y consejero delegado de Volvo Cars, Hakan Samuelsson, ha destacado que la alianza combina la experiencia de la compañía en seguridad con las tecnologías de inteligencia artificial de Nvidia para desarrollar vehículos más seguros y atractivos para los clientes.

La alianza también refuerza la estrategia de Volvo Cars en el desarrollo de vehículos definidos por software, una arquitectura que permite incorporar y evolucionar funciones del automóvil mediante sistemas informáticos y actualizaciones de software.

La compañía sueca, fundada en 1927, mantiene entre sus objetivos estratégicos el desarrollo de vehículos eléctricos y la reducción de su impacto ambiental, con la ambición de alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2040.