Volvo Cars reduce sus ventas un 10,7% en el tercer trimestre y prevé incumplir sus objetivos en 2026

Volvo EX40 - VOLVO CARS

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Volvo Cars ha vendido 141.609 coches en el tercer trimestre, una caída de sus comercializaciones del 10,7% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que ha llevado a la compañía a prever que "no cumplirá" con sus previsiones de volumen de venta y flujo de caja para 2026.

Las ventas durante el trimestre se vieron afectadas por un mayor deterioro de las condiciones del mercado en China, donde los volúmenes de la industria continuaron bajo una presión significativa, así como por una recuperación más lenta de lo esperado en Estados Unidos.

"La desaceleración del mercado en China no mostró signos de remitir, y la recuperación en el segmento premium de EE.UU. se mantuvo por debajo de nuestras expectativas iniciales. Esto afectó nuestras ventas del tercer trimestre", ha resumido el director comercial de Volvo Cars, Erik Severinson.

Las ventas de modelos totalmente eléctricos de la compañía crecieron un 29% y representaron el 32% del total de automóviles vendidos. Las ventas de modelos electrificados, incluidos los automóviles totalmente eléctricos e híbridos enchufables, representaron el 53% del total de automóviles vendidos durante el trimestre.

En la región de China, las entregas se situaron en 20.284 automóviles, un 40,6% menos que en el mismo periodo del año anterior. Las ventas se vieron afectadas por la creciente presión competitiva y de precios de los fabricantes locales, así como por el entorno macroeconómico desfavorable. El mercado de automóviles de alta gama en China continuó bajo presión, con una marcada caída de dos dígitos en los volúmenes.

Mientras, en Europa y el resto del mundo, las entregas se mantuvieron estables, con ventas de 90.548 automóviles, un 2% más que en el mismo periodo del año anterior. Este incremento se debió a un aumento del 51% en las ventas de automóviles totalmente eléctricos. En general, las ventas de modelos electrificados aumentaron un 12% y representaron el 64% del total de automóviles vendidos en la región.

"En Europa, seguimos observando una fuerte demanda de nuestros nuevos vehículos, liderada por el EX60 y nuestros híbridos enchufables de largo alcance lanzados recientemente. Ahora estamos centrados en aumentar la producción del EX60 y comenzar la producción de los nuevos híbridos enchufables de largo alcance", ha declarado Severinson.

También en la región de las Américas, las ventas disminuyeron un 14%, hasta alcanzar los 30.777 vehículos. Este descenso se debió a la persistente debilidad de la confianza del consumidor, la creciente presión competitiva en el segmento de los SUV y una base comparativa elevada con respecto al año anterior, cuando las ventas de vehículos electrificados aumentaron antes de la expiración de los subsidios al consumidor. Las ventas también se vieron afectadas por la lenta recuperación de la demanda de vehículos totalmente eléctricos e híbridos enchufables.

DESCARTA ADELANTAR PREVISIONES A CORTO PLAZO

En este contexto, Volvo Cars ha señalado que no cumplirá con las previsiones anteriores para el ejercicio 2026 en cuanto a volumen y flujo de caja, tras unas ventas que han sido "inferiores a las previstas".

Estos acontecimientos también tendrán un impacto negativo significativo en las ganancias principales y el flujo de caja del tercer trimestre, más allá de los obstáculos previamente comunicados en materia de materias primas, divisas y mayores niveles de amortización y depreciación.

Como consecuencia de la creciente incertidumbre del mercado, Volvo Cars también ha decidido no proporcionar ninguna declaración actualizada sobre sus previsiones a corto plazo.

Con todo, ha apuntado que eliminación de las declaraciones prospectivas a corto plazo no afecta a las ambiciones estratégicas a largo plazo expuestas en su reciente plan estratégico, que consisten en alcanzar flujos de caja positivos sólidos y construir estructuralmente una empresa que genere un margen Ebit del 8%.

La compañía ha retrocedido un 3% en la Bolsa de Estocolmo este viernes, después de compartir estas cifras, con las acciones con un precio individual de 14,85 coronas suecas (1,32 euros).