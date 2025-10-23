Volvo Cars sube un 38% en Bolsa tras elevar su beneficio en el tercer trimestre del año

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Volvo Cars han subido un 38,07% este jueves, hasta 31,41 coronas suecas (2,88 euros) tras informar de que ha elevado su beneficio neto un 4% en el tercer trimestre del año frente al mismo período del año anterior, hasta 4.500 millones de coronas suecas (412 millones de euros).

No obstante, la firma sueca ha registrado pérdidas por importe de 2.600 millones de coronas suecas (238 millones de euros) en los nueve primeros meses del año, frente al beneficio neto de 13.600 millones de coronas suecas (1.246 millones de euros) alcanzado en el mismo período del año anterior.

Las ventas hasta septiembre totalizaron 262.900 millones de coronas suecas (24.087 millones de euros), una cifra de negocio inferior en un 9% a la registrada por la compañía en los tres primeros trimestres del año anterior.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ha sido de 27.400 millones de coronas suecas (2.510 millones de euros), un 21% más bajo que el del mismo período de 2024. El margen de Ebitda fue de 10,4%, frente al 12% del año anterior

Mientras, el resultado operativo se ha situado en negativo, en 1.600 millones de coronas suecas (146 millones de euros), frente a los 18.500 millones de coronas suecas (1.695 millones de euros) hasta septiembre del año anterior. El margen operativo se situó también en negativo (-06% frente al 6,4% de 2024).

CAEN LAS VENTAS EN EL TERCER TRIMESTRE

En lo que se refiere al tercer trimestre, Volvo Cars ha recortado sus ventas en un 7% interanual, hasta 86.439 millones de coronas suecas (7.920 millones de euros).

Por mercados, la compañía ha tenido un peor desempeño en todas las regiones en las que opera, destacando la caída del 21,9% en la facturación en Estados Unidos, que representa casi el 16% de la cifra de negocio total de la compañía.

"Durante el tercer trimestre de 2025, nuestro rendimiento continuó bajo presión debido a la contracción del mercado 'premium' total y a la fuerte competencia, especialmente en el segmento de vehículos totalmente eléctricos. A pesar de los aspectos positivos del tercer trimestre, aún enfrentamos varios desafíos, como la continua competencia de precios y los efectos de los aranceles", ha afirmado el consejero delegado de Volvo Cars, Hakan Samuelsson.

A corto plazo, Volvo Cars prevé que el mercado sea cada vez más complejo, ya que persistirán los desafíos macroeconómicos. "Sin embargo, en septiembre observamos una reversión en nuestras tendencias de ventas y seguiremos viendo los efectos positivos de nuestro programa de costes y efectivo", ha resaltado el consejero delegado.