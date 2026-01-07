Volvo Cars vende 710.042 vehículos en 2025, un 7% menos que en 2024, por menor peso de China y Europa

Archivo - Logotipo de Volvo Cars en un vehículo - VOLVO CARS - Archivo

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Volvo Cars vendió un total de 710.042 vehículos en el conjunto de 2025, un 7% menos que en el año anterior, de los cuales el 45% fueron modelos electrificados, según ha informado este miércoles la compañía.

Europa representó para la firma sueca el 46% de su negocio, al vender en el Viejo Continente un total de 332.667 coches. Si bien, esta cifra es un 10% inferior a la del conjunto de 2024. Los modelos electrificados representaron el 62% del total de las ventas de Volvo Cars en Europa.

En China, las ventas cayeron un 4%, hasta 149.549 unidades comercializadas en los doce meses de 2025. En este caso, los modelos electrificados representaron menos del 20% del total, al sumar 26.966 vehículos.

En Estados Unidos, las ventas de Volvo Cars ascendieron hasta 121.607 vehículos, un 3% menos que en el año anterior. En este mercado, las ventas de modelos electrificados representaron el 27% del total, hasta llegar a 33.087 unidades, un 23% menos que en 2024.

"En general, 2025 fue un año difícil tanto para Volvo Cars como para el sector en general, pero hemos tomado las medidas necesarias para aumentar nuestra participación en los segmentos de los vehículos eléctricos de batería y los vehículos híbridos enchufables", ha declarado el director comercial de Volvo Cars, Erik Severinson.