Volvo completa la venta de su participación del 30% en Lynk & Co a la china Zeekr por 714 millones

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Volvo Cars ha completado la venta de su participación accionarial del 30% en el fabricante chino Lynk & Co a la también firma china de vehículos premium Zeekr por un total de 5.400 millones de yenes (aproximadamente 8.000 millones de coronas suecas y 714 millones de euros).

Dicha desinversión, que se hizo pública en noviembre de 2024, recibió la aprobación de una junta general extraordinaria de accionistas de Volvo Cars que se celebró el pasado día 6 de febrero, y el 70% de la contraprestación ya se ha pagado en efectivo, mientras que el 30% restante, más los intereses, se pagará un año después.

Cabe recordar que las tres empresas que forman parte de esta operación pertenecen al grupo chino Geely.

ALIANZA COMERCIAL

Así, a pesar de la venta de las acciones, Volvo Cars ha asegurado su compromiso con la alianza comercial que mantiene actualmente con Lynk & Co en Europa. En septiembre del pasado año 2024, dichas empresas firmaron un acuerdo de comercio minorista del que Lynk & Co se servirá a través de un determinado número de concesionarios de Volvo Cars de siete mercados europeos aplicando un modelo mayorista, lo que permite a los clientes comprar vehículos de Lynk & Co directamente en uno de los concesionarios de Volvo Cars seleccionados.

Además de la venta de vehículos nuevos, este acuerdo de comercio minorista también incluye un esfuerzo conjunto en torno a la venta de vehículos de ocasión, así como la colaboración en la logística general y en la distribución de piezas de repuesto. La alianza comercial se formalizó a finales de 2024 a través de la creación de una sociedad conjunta y está operativa en Suecia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Francia, España e Italia, con la posibilidad de añadir más mercados europeos.

Así, el acuerdo de comercio minorista refuerza las sinergias para ambas empresas y permite el acceso de Lynk & Co a la presencia de mercado consolidada de Volvo Cars, al tiempo que sirve para generar ingresos y oportunidades de negocio adicionales para el grupo de concesionarios de Volvo Cars de los siete mercados seleccionados.