VW Navarra destaca el esfuerzo de la plantilla y pide "colaborar en la mejora de la situación económica"

Archivo - Vista de la puerta principal de la fábrica de Volkswagen Navarra. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La dirección de Volkswagen Navarra ha destacado este viernes, en tercera reunión del diálogo con los sindicatos para negociar el convenio colectivo de la planta de Landaben, el "esfuerzo" de la plantilla para "mejorar la productividad" de la fábrica y ha llamado a consensuar un convenio que "permita competir por los proyectos de futuro, dar estabilidad a la plantilla y colaborar con la mejora de la situación económica del Grupo".

En este encuentro, la dirección ha expuesto el contexto industrial y económico del Grupo Volkswagen y ha llamado a "trabajar juntos en los cuatro pilares sobre los que descansa el futuro de la compañía: competitividad, flexibilidad, resiliencia y estabilidad".

VW Navarra ha puesto en valor "el esfuerzo realizado por los trabajadores para mejorar la productividad de las operaciones y completar, en poco más de tres años, la transformación industrial y social de la planta". Esto ha hecho posible que, desde este año, de las líneas de producción de Landaben salgan dos nuevos modelos con propulsión eléctrica (el Skoda Epiq y el Volkswagen ID. Cross) que se suman a los dos de combustión (los Volkswagen T-Cross y Taigo).

"Nos impulsa la fuerza de trabajar unidos en equipo y en una misma dirección", ha destacado en una nota de prensa Friso Strahmann, director de Recursos Humanos de Volkswagen Navarra. "Ello nos ha permitido seguir siendo competitivos y destacar como la planta de fabricación punta en Europa y dentro del Grupo, a la vez que nos obliga a responder de forma eficaz a los altos y preocupantes desafíos que nos esperan, sobre todo con los nuevos competidores a los que nos enfrentamos".

A continuación, la dirección ha expuesto el contexto industrial, comercial y económico que atraviesa el Grupo Volkswagen y que "condiciona las expectativas de toda la industria automovilística europea". "Cada marca y planta del Grupo debe aportar para poder salir juntos de la situación actual. Es clave el trabajo en la reducción y optimización de costes. La negociación del próximo convenio colectivo es una parte esencial de este proceso", han subrayado desde VW Navarra.

Así las cosas, la dirección ha marcado "cuatro pilares estratégicos" que deberán guiar el proceso negociador del XI Convenio Colectivo. Por un lado, "potenciar la competitividad" de Volkswagen Navarra "manteniendo el foco en la eficiencia y la productividad" para "contribuir al objetivo de margen operativo del 9% sobre ventas, que el Grupo se ha fijado para 2030".

Por otro lado, conseguir "la flexibilidad necesaria para atraer y asegurar la fabricación de nuevos proyectos del Grupo. Con menos modelos y menos capacidad, las plantas competirán por cada adjudicación, y solo las más flexibles podrán garantizar su carga de trabajo".

En tercer lugar, apuesta por "reforzar la resiliencia de las operaciones ante un entorno cambiante e impredecible, marcado por los aranceles, la contracción del mercado chino y las oscilaciones de la demanda entre tecnologías de propulsión".

Finalmente, llama a "afianzar la estabilidad de la plantilla y de las relaciones laborales para asegurar la sostenibilidad de la planta a largo plazo en un periodo en que el Grupo ajustará su capacidad y el empleo en otros centros".

"El Grupo atraviesa uno de los momentos más exigentes de su historia y Volkswagen Navarra no es ajena a ello", ha señalado Friso Strahmann. "Hemos demostrado que sabemos transformarnos, así que ahora necesitamos consensuar un convenio que nos permita competir por los proyectos de futuro, dar estabilidad a la plantilla y colaborar con la mejora de la situación económica del Grupo", ha añadido.

La dirección ha llamado a los representantes de los trabajadores a trabajar "con unidad, responsabilidad y sentido común" en la confección de un nuevo convenio colectivo "que deberá apoyarse sobre estos pilares". "Desde la destacada posición conseguida por Volkswagen Navarra, ahora tocará responder con solidaridad y flexibilidad al esfuerzo inversor realizado por el Grupo en estos años", ha concluido.