Wallbox pierde 19,3 millones en el primer trimestre, un 5% más

Archivo - Fachada de la sede de Wallbox en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Wallbox ha cerrado el primer trimestre del ejercicio 2026 registrando pérdidas de 19,3 millones de euros, un 5,1% más que en el mismo periodo del año anterior, y con unos ingresos de 29,7 millones de euros, frente a los 37,6 millones del primer trimestre del año previo, según la información remitida por la compañía y consultada por Europa Press.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado se ha situado en 5,9 millones de euros en negativo, un 23% mejor que en el primer trimestre de 2025 "a pesar de un entorno de mercado más débil y del impacto temporal del proceso de refinanciación en la actividad comercial", ha informado la compañía de soluciones de carga para vehículos eléctricos y gestión energética este miércoles en un comunicado.

"Estas mejoras operativas son especialmente relevantes, ya que se produjeron en un contexto de menores ingresos, debido principalmente al impacto temporal esperado del proceso de refinanciación de la compañía", detalla la empresa, lo que ha provocado que durante este periodo, clientes y distribuidores hayan retrasado o ajustado sus pedidos.

La empresa, sin embargo, afirma que ya ha observado una progresiva normalización de la actividad tras la firma del acuerdo de refinanciación, y que ya ha comenzado a recibir nuevos pedidos, "reflejando una gradual normalización de la actividad comercial".

OPTIMIZACIÓN

Wallbox también ha destacado la mejora de su capital circulante durante el periodo, mediante una reducción del inventario del 15% respecto al trimestre anterior, lo que ha reforzado su posición de liquidez, y que ha continuado optimizando su estructura operativa mediante la centralización de actividades, la reducción de la complejidad organizativa y una asignación más eficiente de recursos.

El cofundador y consejero delegado de Wallbox, Enric Asunción, ha señalado que a pesar del impacto temporal en los ingresos, la compañía ha logrado una "mejora significativa" de los indicadores operativos, lo que demuestra la eficacia de las medidas implementadas y la solidez del modelo de negocio.

PREVISIONES

Ahora, de cara al resto del ejercicio la compañía prevé seguir centrada en tres prioridades estratégicas, que son mejorar la eficiencia operativa, reforzar su estructura financiera y reactivar el crecimiento en sus mercados clave.

"La finalización del proceso de refinanciación representa un hito clave para la compañía. Nos permite avanzar con una posición financiera reforzada y centrarnos plenamente en la ejecución de nuestro plan de negocio, con el objetivo de retomar el crecimiento y seguir avanzando hacia la rentabilidad", ha detallado Asunción.