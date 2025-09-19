Archivo - Xiaomi instalará una corrección en su software de conducción asistida para el 40% de sus SU7 EV. - XIAOMI - Archivo

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Xiaomi desplegará una corrección de software por aire para rectificar un problema en su tecnología avanzada de asistencia al conductor instalada en casi el 40% de las berlinas eléctricas SU7 que ha vendido.

El fabricante chino de smartphones y vehículos eléctricos retirará del mercado unas 116.800 versiones estándar del SU7, la mayoría de las cuales se fabricaron entre el 6 de febrero de 2024 y el 30 de agosto de este año, debido a que el sistema de asistencia al conductor del coche podría no detectar y avisar adecuadamente de escenarios críticos, según un aviso publicado el viernes en la página web de la Administración Estatal de Regulación del Mercado de China (SAMR, por sus siglas en inglés).

El organismo estatal chino ha explicado que, en determinados casos que los que no se habilita la tecnología de conducción asistida L2 en carretera, "si el conductor no retoma el control del vehículo eléctrico, puede aumentar el riesgo de colisión".

La compañía china solucionará el problema mediante una actualización gratuita del software a través de programación inalámbrica (OTA, por sus sigles), según ha informado el SAMR. Los propietarios de vehículos afectados serán notificados por Xiaomi mediante mensajes de texto, de acuerdo con el comunicado.

Hasta julio, Xiaomi había entregado unos 305.055 de estos modelos, que debutaron en marzo del año pasado, según datos del Centro de Investigación y Tecnología Automovilística de China. El Xiaomi SU7 es una berlina eléctrica de 5 metros de longitud que otorga una autonomía de hasta 800 kilómetros, según el ciclo de homologación chino CLTC, que todavía se comercializa de forma exclusiva en China, aunque la compañía ya ha informado que en 2027 se instalará en el mercado europeo.

La actualización por aire incluirá mejoras en el ajuste de la velocidad de conducción en condiciones complicadas, como lluvia o de noche, según una publicación en la cuenta oficial de Xiaomi en Weibo dedicada a los vehículos eléctricos.

Xiaomi, con sede en Pekín, no es el único fabricante chino que ha sufrido problemas de seguridad. El fabricante chino de vehículos eléctricos Xpeng Inc., que cotiza en la bolsa estadounidense, también llamó a revisión la semana pasada más de 47.000 de sus berlinas P7+ para sustituir piezas de la dirección potencialmente defectuosas.