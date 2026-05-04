Archivo - Xpeng abre pedidos en España del P7+, su nueva berlina eléctrica con hasta 530 km de autonomía - WANGCHAO - Archivo

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Xpeng España ha anunciado la apertura oficial de pedidos del nuevo P7+, una berlina 100% eléctrica con la que la compañía refuerza su apuesta por el mercado nacional con un modelo que combina diseño aerodinámico, altas prestaciones y tecnología avanzada orientada al usuario.

Según ha informado la empresa, las primeras entregas a clientes en España están previstas para comienzos de junio de 2026.

TRES VERSIONES DESDE 45.990 EUROS

El Xpeng P7+ estará disponible en España en tres versiones, todas ellas con un alto nivel de equipamiento de serie. La variante de acceso, RWD Standard Range, partirá desde 45.990 euros, sin incluir campañas ni ayudas.

Por su parte, la versión RWD Long Range tendrá un precio inicial de 49.990 euros, mientras que la variante AWD Performance arrancará en 55.990 euros.

El XPENG P7+ cuenta con una longitud de 5,07 metros y una distancia entre ejes de 3 metros, unas dimensiones que, según la marca, favorecen tanto el confort en carretera como el aprovechamiento del espacio interior. El habitáculo está diseñado para cinco ocupantes y apuesta por materiales de alta calidad y un enfoque 'premium'.

En cuanto a capacidad de carga, el modelo dispone de un maletero de 573 litros, ampliable hasta 1.931 litros al abatir los asientos traseros, lo que lo convierte en una opción versátil tanto para el uso diario como para viajes de larga distancia.

En el apartado de eficiencia, el P7+ presenta un coeficiente aerodinámico de 0,211, lo que contribuye a alcanzar una autonomía de hasta 530 kilómetros en ciclo combinado WLTP en su versión de tracción trasera Long Range, cifra que puede llegar hasta los 660 kilómetros en ciclo urbano.

Respecto a la recarga, el vehículo permite potencias de hasta 446 kW en las versiones RWD Long Range y AWD Performance, lo que posibilita cargar la batería del 10% al 80% en aproximadamente 12 minutos, situándose entre los modelos más rápidos del mercado en este ámbito, según la compañía.

EXPERIENCIA DIGITAL Y EQUIPAMIENTO 'PREMIUM'

En el interior, el P7+ incorpora un enfoque tecnológico avanzado, con un sistema basado en el chip Turing de Xpeng, capaz de alcanzar 750 teraoperaciones por segundo (TOPS), orientado a mejorar la experiencia de conducción y los sistemas inteligentes del vehículo.

El sistema multimedia se articula en torno a una pantalla central de 15,6 pulgadas, un cuadro de instrumentos digital de 8,8 pulgadas y un Head-Up Display de 26 pulgadas, que proyecta información relevante en tiempo real.

El equipamiento incluye además un sistema de sonido Xpeng Opera 2.0 con 20 altavoces, techo panorámico, asientos con ventilación, función de masaje y memoria, así como climatización con bomba de calor.

A ello se suma un maletero de 573 litros, ampliable hasta 1.931 litros con los asientos traseros abatidos, lo que lo convierte en una opción especialmente versátil para el uso diario