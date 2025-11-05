Yamaha recorta su beneficio un 68,1% hasta septiembre y gana 245 millones de euros

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Yamaha registró un beneficio neto atribuido de 43.400 millones de yenes (245,7 millones de euros) en los primeros nueve meses del año, lo que supone una caída del 68,1% respecto al mismo período del año anterior, según ha informado este miércoles la compañía nipona al cierre del mercado en Japón.

Los ingresos del período fueron de 1,91 billones de yenes (10.817 millones de euros), lo que equivale a una disminución del 3,4%, en comparación con el mismo período del ejercicio anterior. La caída de los ingresos se debió a la menor venta de unidades en el negocio de Vehículos Terrestres para Exteriores (OLV), así como a la menor venta de motos acuáticas en el negocio de Productos Marinos.

Así, por segmentos, los ingresos de la división de movilidd terrestre fueron de 1,23 billones de yenes (6.966 millones de euros), un 1,4% más bajos que en el mismo período del año anterior. Por la división de productos marinos, Yamaha facturó un 3,9% menos y por el segmento de vehículos terrestres para exteriores un 19,2% menos.

La caída de la facturación en el negocio de robótica ha sido del 2%, hasta 75.900 millones de yenes (unos 430 millones de euros) y en el negocio de servicios financieros se ha dado una contracción del 0,2%. De su lado, en el negocio de 'otros productos', Yamaha ha recortado sus ingresos en un 27,9%.

Por su parte, el resultado operativo de los nueve primeros meses del año ha sido de 112.400 millones de yenes (636 millones de euros), una disminución del 44,1%.

En este contexto, Yamaha ha acordado mantener sin cambios sus previsiones para el conjunto del año 2025, en el que espera un beneficio neto de 45.000 millones de yenes (254 millones de euros) y unos ingresos de 2,57 billones de yenes (14.556 millones de euros).