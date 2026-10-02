Zeekr trae a España el nuevo 9X, un SUV premium híbrido enchufable con 897 CV de potencia

Zeekr 9X - ZEEKR

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Zeekr ha presentado en España el nuevo Zeekr 9X, el vehículo que marca la entrada de la compañía en el segmento de los SUV de lujo, ya disponible por 121.500 euros, con un equipamiento de tecnología avanzada de serie y con propulsión híbrida enchufable.

El Zeekr 9X muestra un diseño de proporciones equilibradas, con un frontal definido por la parrilla Waterfall y los faros Diamond Starlight Matrix. Una fina banda luminosa roja recorre la zaga, mientras el pilar D en cromo satinado conecta visualmente la carrocería con el techo.

En su interior, el Zeekr 9X incorpora funciones habitualmente vinculadas a paquetes opcionales. Sus seis plazas se distribuyen en una disposición 2-2-2, con una segunda fila en la que los asientos individuales se reclinan hasta 145 grados e incorporan reposapiernas eléctricos. Las funciones de masaje, ventilación y calefacción se incluyen tanto en las plazas delanteras como en las de la segunda fila.

El confort se extiende también a la tercera fila, con asientos de regulación eléctrica, calefactados y respaldos reclinables hasta 135 grados, así como un fácil acceso mediante un sistema de deslizamiento eléctrico.

El entretenimiento adquiere especial protagonismo con el sistema de sonido premium Naim, incluido de serie, que combina 32 altavoces con ocho transductores hápticos para sentir el sonido a través de los asientos. Integrada en el techo, una pantalla OLED de 17 pulgadas y resolución 3K se despliega y puede deslizarse hasta ajustar la distancia de visualización preferida por los pasajeros.

Los pasajeros disponen, además, de una pantalla extraíble Flexible Magic Control de 6,3 pulgadas que permite ajustar la climatización, la iluminación y las funciones de entretenimiento. La dotación de serie incluye también un frigorífico inteligente integrado entre los asientos de la segunda fila.

En las plazas delanteras, el conductor y el acompañante disponen de sendas pantallas OLED de 16 pulgadas. El Head-Up Display de 47 pulgadas proyecta la información de conducción directamente en el campo de visión del conductor, mientras la consola central conserva mandos físicos para facilitar el acceso a las funciones esenciales.

HASTA 897 CV DE POTENCIA

El Zeekr 9X cuenta con una arquitectura de 900 V y su sistema de doble motor eléctrico desarrolla hasta 897 CV y 935 Nm de par, suficientes para acelerar de 0 a 100 km/h en 4,1 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 240 km/h. Un motor turboalimentado de 2,0 litros actúa como generador para ampliar la autonomía.

La batería de 55,1 kWh permite recorrer hasta 179 kilómetros en modo eléctrico y alcanzar una autonomía combinada de 737 kilómetros. La carga rápida en corriente continua de hasta 330 kW permite recuperar del 10 al 80% de la batería en solo 9,5 minutos.

La tecnología también contribuye a una conducción más cómoda y segura. El sistema Zeekr Assisted Drive combina un LiDAR con cámaras y sensores para obtener una representación tridimensional del entorno. El control de crucero adaptativo y las funciones de mantenimiento y centrado de carril ayudan al conductor durante el trayecto, integrando la asistencia a la conducción en el equipamiento de serie del vehículo.