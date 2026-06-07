Unos 1.000 pacientes completan su participación en grupos de apoyo de salud mental en 2025

MURCIA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 1.000 pacientes derivados desde sus centros de Atención Primaria han completado positivamente su participación en alguno de los grupos de apoyo emocional 'ActivaMente' para pacientes con malestares vitales que no son diagnosticados de trastornos mentales pero que tienen dificultades para manejar sus emociones y circunstancias vitales.

Con la incorporación a este programa del municipio de Alhama de Murcia en mayo, actualmente ya hay en marcha 14 grupos: Murcia, donde hay seis grupos activos, dos en Alcantarilla, otros dos en Cartagena; y uno en Lorca, Molina de Segura y Santomera, respectivamente.

El programa ofrece herramientas para superar los problemas de la vida y potenciar el efecto de la actividad física sobre la salud mental. Ahora se suma el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, con lo que ya son siete los municipios de la Región de Murcia que desarrollan esta actividad de apoyo emocional de la Consejería de Salud.

El grupo de Alhama de Murcia ha comenzado inicialmente con 15 pacientes, que asisten a la sesión que imparte un psicólogo de la Consejería de Salud durante una hora y media a la semana en el Vivero de Empresas para mujeres del municipio. Las derivaciones de los pacientes del programa 'ActivaMente' son realizadas por los facultativos de Atención Primaria.

MAYOR ACCESIBILIDAD DE CENTROS DE SALUD Y CONSULTORIOS

"La Atención Primaria desempeña un papel fundamental en la detección precoz de las necesidades de los pacientes con patología mental, porque es la puerta de entrada al sistema sanitario en la mayoría de los casos, de ahí la importancia de hacer accesibles los centros de salud y consultorios", señaló la gerente de Salud Mental, María José Lozano.

El programa 'ActivaMente' se inició en 2023 y cuenta con una guía que sustenta las sesiones, la creación de un protocolo de investigación y el diseño del material audiovisual que se usa en cada uno de los grupos.

Asimismo, se estableció el área científico-técnica del proyecto mediante la elaboración de los cuestionarios y otros documentos necesarios. Posteriormente, se inició la difusión del programa en los centros de Atención Primaria de la Región de Murcia.