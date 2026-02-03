Unos 10.000 agricultores y ganaderos de la Región de Murcia ya pueden solicitar las ayudas de la PAC 2026

Archivo - La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 10.000 agricultores y ganaderos de la Región de Murcia ya pueden presentar la 'Solicitud Única' de la Política Agraria Común (PAC) correspondiente a la campaña de este año 2026. Se trata del procedimiento que les permitirá acceder a las ayudas previstas en el marco de la política agraria europea.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, indicó que se trata de unas ayudas "muy necesarias" para el sector agrario regional.

"Desde el Gobierno regional vamos a seguir trabajando para que estas ayudas no se reduzcan en el futuro. De ellas depende que muchos agricultores y ganaderos tengan una compensación justa por su trabajo, y la futura PAC tiene que contar con un presupuesto suficiente y no puede reducirse", añadió la consejera.

Los beneficiarios de estas ayudas tienen hasta el próximo 30 de abril para formalizar esta 'Solicitud Única' que permite a los profesionales del sector agrario acceder de forma ordenada y sencilla a las distintas líneas de ayuda de la PAC.

Además, también se pueden solicitar aquellas ayudas que corresponden a las intervenciones agroambientales como aquellos que realizan su actividad en zonas con limitaciones naturales, zonas de montaña, agricultura ecológica o de protección de aves esteparias.

Coincidiendo con el inicio de las solicitudes, este jueves se celebrará una jornada informativa para trasladar tanto a interesados como a organizaciones agrarias los cambios introducidos en la tramitación para este 2026.

El Gobierno regional ha abonado hasta el momento más de 37 millones de euros en ayudas directas correspondientes a la Solicitud Única de la PAC 2025. "Desde el Gobierno regional trabajamos para facilitar el acceso a estas ayudas y acompañar a agricultores y ganaderos durante todo el proceso, asegurando una gestión eficaz", concluyó Sara Rubira.

Los pagos continuarán realizándose de forma progresiva hasta el 30 de junio de 2026, fecha en la que se prevé alcanzar una cifra similar a la de la campaña anterior, que se cerró con cerca de 80 millones de euros destinados a apoyar al sector agrario de la Región de Murcia.