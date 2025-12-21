Los '1.001 Sabores Región de Murcia' se afianzan en 2025 como gran producto estratégico del turismo regional

MURCIA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha consolidado en 2025 la gastronomía y los '1.001 Sabores Región de Murcia' como uno de sus productos turísticos más estratégicos, por su capacidad para favorecer la desestacionalización, impulsar el desarrollo socioeconómico de los territorios y generar sinergias con otros segmentos turísticos.

La gastronomía se ha situado al mismo nivel que el sol y playa como uno de los productos turísticos de mayor valor para quienes visitan la Región de Murcia. Se trata de un sector clave para la economía regional, al que se asocian en torno a 48.000 empleos y que contribuye de manera directa a la mejora de la oferta turística y al desarrollo socioeconómico.

Y es que, el gasto anual estimado de turistas y excursionistas en actividades gastronómicas en la Región alcanza los 700 millones de euros. Por este motivo, el impulso del producto gastronómico constituye uno de los objetivos prioritarios del Plan Estratégico de Turismo de la Región de Murcia 2022-2032, que identifica la gastronomía como un elemento diferenciador y de alto valor añadido para el posicionamiento del destino.

Entre las principales actuaciones desarrolladas en 2025 destaca el Plan de Internacionalización de los '1.001 Sabores Región de Murcia', impulsado por la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, que ha permitido, en colaboración con Turespaña, dar a conocer y poner en valor la gastronomía regional en siete mercados estratégicos europeos: Alemania, Italia, Noruega, Países Bajos, Bélgica, Francia y Suecia.

Esta acción ha alcanzado a más de 800 prescriptores internacionales, entre periodistas especializados, turoperadores y profesionales de alto perfil del sector turístico y gastronómico. Asimismo, la Región ha tenido una participación destacada en algunos de los principales eventos gastronómicos del calendario nacional, como Madrid Fusión, Tast a la Rambla, Alicante Gastronómica y San Sebastián Gastronomika, con la presencia de más de 100 profesionales.

Estas citas han permitido reforzar la visibilidad del destino ante miles de potenciales visitantes y posicionar la gastronomía regional tanto a nivel nacional como internacional. Además, el Centro de Cualificación Turística (CCT) ha cerrado un año de intensa actividad en el ámbito regional, con presencia en 44 eventos gastronómicos, la organización de 47 ediciones de 'Gastrojueves', orientadas a la sensibilización del público final, y la celebración de siete jornadas formativas dirigidas a profesionales del sector.

Igualmente, ha estado presente o ha impulsado 12 acciones vinculadas a premios y concursos, iniciativas que han contribuido a estimular la excelencia y el reconocimiento del talento del tejido gastronómico de la Región. En este mismo ámbito, en octubre de este año se celebró la segunda edición del Campus Talento Joven en el CCT, que reunió a medio centenar de jóvenes promesas de la gastronomía procedentes de toda España.

Durante el encuentro, los participantes compartieron experiencias y conocimientos con referentes del sector como Joan Roca, José Carlos Capel, Marta Campillo o Mónica Rius, entre otros.

SELLO '1.001 SABORES REGIÓN DE MURCIA'

En relación con el sello '1.001 Sabores Región de Murcia', el ejercicio 2025 se cerrará con un total de 137 establecimientos adheridos a esta iniciativa, que actúa como elemento de cohesión, visibilidad y garantía de calidad de la oferta gastronómica regional.

La Región de Murcia cuenta, al mismo tiempo, con un notable reconocimiento en las principales guías gastronómicas. En la actualidad suma seis Estrellas Michelin repartidas en cinco establecimientos: dos para Pablo González, del restaurante La Cabaña, El Palmar, (Murcia), y una para María Gómez, del restaurante Magoga (Cartagena); una para Juan Guillamón, del restaurante Almo (Murcia); otra para Marco Antonio Iniesta, del restaurante Frases (Murcia), y la última para Alejandro Ibáñez, del restaurante Barahonda (Yecla).

A ello se añaden 26 establecimientos distinguidos con Soles Repsol y 102 Soletes, tras las últimas incorporaciones de cara a las fechas navideñas, repartidos entre bares, cafeterías, restaurantes, terrazas, vinotecas, heladerías y fast food.

La directora general de Competitividad y Calidad Turística, Eva Reverte, señaló que "la gastronomía ha pasado de ser un complemento turístico, a convertirse en un auténtico motor económico y una palanca de desarrollo turístico y social para la Región, un icono que se asocia a valores como la tradición y la vanguardia, la cultura mediterránea, la calidad y la sostenibilidad".