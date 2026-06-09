El 11% de las viviendas en la Región de Murcia se alquilaron en menos de 24 horas, según idealista

Cartel de alquiler - Eduardo Parra - Europa Press

MURCIA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 11% de las viviendas en la Región de Murcia que se alquilaron a través de idealista durante el primer trimestre de 2026 lo hicieron en menos de 24 horas.

A nivel nacional, el 16% de las viviendas no llevaba ni 24 horas en el mercado. El ranking de provincias sitúa a Barcelona a la cabeza (34%), seguida de Guipúzcoa (31%), Guadalajara (31%), Tarragona (26%) y Huesca (25%).

En el caso del municipio de Murcia, el dato se reduce al 10%. Las ciudades de San Sebastián, Barcelona y Girona son la que tienen un porcentaje de alquileres exprés más elevado, ya que el 40% de las viviendas que se alquilaron en la capital guipuzcoana no duró siquiera 24 horas, por el 39% de Barcelona y el 33% de Girona.