Unos 150 participantes buscarán soluciones a retos de la NASA en el 'hackatón' de Murcia del 13 al 15 de noviembre

Un momento de la presentación del reto 'NASA Space Apps Challenge'. - CARM

MURCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia acogerá los días 13, 14 y 15 de noviembre la fase regional del 'NASA Space Apps Challenge', un 'hackatón' científico e innovador organizado por la Fundación Innspire que reunirá a cerca de 150 participantes para resolver desafíos relacionados con el espacio y la vida en la Tierra.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, ha participado este martes en la presentación de esta iniciativa, que se celebra de forma simultánea en cerca de 550 ciudades de todo el mundo y cuenta con más de 120.000 participantes.

Bajo el lema 'The next frontier', los equipos abordarán retos en ámbitos como la inteligencia artificial, la sostenibilidad, la salud avanzada, la energía y el sector aeroespacial, según ha informado la Comunidad.

Marín ha señalado que el evento permite conectar a estudiantes, investigadores, profesionales y empresas para desarrollar soluciones a desafíos globales, además de impulsar las vocaciones científicas y tecnológicas, la creatividad y la empleabilidad de los jóvenes.

La primera jornada estará dedicada a la presentación de los retos y la formación de equipos multidisciplinares; la segunda, al desarrollo de soluciones y prototipos con el apoyo de mentores y expertos; y la tercera, a la exposición de los proyectos ante un jurado especializado, que seleccionará las propuestas más destacadas.

El evento cuenta con el apoyo del Gobierno regional, la colaboración del Ayuntamiento de Murcia y el patrocinio del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Región de Murcia y varias empresas. También colaboran los Centros Europeos de Empresa e Innovación de Murcia y Cartagena, así como las tres universidades de la Región.