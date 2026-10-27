Unos 150 participantes buscarán soluciones a retos de la NASA en el 'hackatón' de Murcia del 13 al 15 de noviembre

Un momento de la presentación del reto 'NASA Space Apps Challenge'.
Un momento de la presentación del reto 'NASA Space Apps Challenge'. - CARM
Europa Press Murcia
Publicado: martes, 27 octubre 2026 12:55
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MURCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia acogerá los días 13, 14 y 15 de noviembre la fase regional del 'NASA Space Apps Challenge', un 'hackatón' científico e innovador organizado por la Fundación Innspire que reunirá a cerca de 150 participantes para resolver desafíos relacionados con el espacio y la vida en la Tierra.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, ha participado este martes en la presentación de esta iniciativa, que se celebra de forma simultánea en cerca de 550 ciudades de todo el mundo y cuenta con más de 120.000 participantes.

Bajo el lema 'The next frontier', los equipos abordarán retos en ámbitos como la inteligencia artificial, la sostenibilidad, la salud avanzada, la energía y el sector aeroespacial, según ha informado la Comunidad.

Marín ha señalado que el evento permite conectar a estudiantes, investigadores, profesionales y empresas para desarrollar soluciones a desafíos globales, además de impulsar las vocaciones científicas y tecnológicas, la creatividad y la empleabilidad de los jóvenes.

La primera jornada estará dedicada a la presentación de los retos y la formación de equipos multidisciplinares; la segunda, al desarrollo de soluciones y prototipos con el apoyo de mentores y expertos; y la tercera, a la exposición de los proyectos ante un jurado especializado, que seleccionará las propuestas más destacadas.

El evento cuenta con el apoyo del Gobierno regional, la colaboración del Ayuntamiento de Murcia y el patrocinio del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Región de Murcia y varias empresas. También colaboran los Centros Europeos de Empresa e Innovación de Murcia y Cartagena, así como las tres universidades de la Región.

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