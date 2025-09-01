El 16,3% de los murcianos sufre estrés laboral de forma frecuente o constante, según un estudio de Randstad

Archivo - Varias personas en un centro de trabajo - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

Solo el 9% de los ciudadanos de la Región asegura no haber sentido nunca estrés relacionado con su trabajo

MURCIA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 16,3% de los murcianos sufre estrés laboral de forma frecuente o constante, cincos puntos menos que la media estatal, situada en el 21,2%, según un estudio de Randstad sobre el bienestar de los trabajadores en España.

La Región se sitúa así como la tercera comunidad --tras Islas Baleares (11,1%) y Navarra (13%)-- con menor porcentaje de trabajadores que afirman sentirse estresados de forma frecuente o constante.

No obstante, el 49% de los murcianos declara experimentar este malestar a veces, mientras que el 25,45% lo sufre rara vez y el 9% nunca.

Según la encuesta, realizada entre más de 4.300 personas en edad de trabajar, aunque el 21,2% de los empleados en España afirma sentirse frecuentemente o siempre estresado por motivos profesionales, este porcentaje varía de forma significativa según el territorio.

En lo más alto del ranking destacan Asturias (25,2%), Galicia (24,7%) y Canarias (24,3%), con uno de cada cuatro empleados bajo estrés frecuente. En el extremo opuesto se sitúan Navarra (13%) y Baleares (11,1%), seguido de Murcia (16,3%) y Castilla-La Mancha (17,2%).

Por otra parte, también en el conjunto del Estado, seis de cada diez personas experimentan de forma regular problemas de estrés en el trabajo. El 79% de los encuestados cree que la falta de desconexión laboral impacta de forma directa en su salud y bienestar.

MUJERES

Por otro lado, en España las mujeres declaran niveles más altos y frecuentes de estrés que los hombres. El 63,6% del total de mujeres encuestadas asegura sentir estrés de forma frecuente o recurrente, frente al 48,9% de los hombres.

Además, un 19,8% de ellas afirma experimentarlo "frecuentemente", una cifra notablemente superior al 13% de los varones. En el extremo opuesto, los hombres se muestran más propensos a declarar que no sienten nunca estrés (16,6%) o que solo lo padecen rara vez (29,9%).

En sanidad, uno de cada tres trabajadores (35,6%) asegura estar actualmente emocionalmente agotado, y un 43,3% afirma que lo ha estado en el pasado. En construcción, el 31,5% está actualmente agotado, el mismo porcentaje que ha vivido esa situación antes.

En educación, el 29,8% sufre 'burnout' (síndrome del trabajador quemado) ahora, y un 35,1% lo ha sufrido previamente. En el caso de los trabajadores del sector tecnológico, un 25,2% está agotado emocionalmente hoy, y un 45% lo ha experimentado.

Por el contrario, los sectores con menor afectación emocional son la administración pública, donde un 41,3% no ha sentido nunca agotamiento, y solo un 10,3% lo sufre en la actualidad. En el sector de cultura y arte un 38,7% asegura no sentirse nunca agotado mentalmente, y el sector de la energía y medioambiente, un 37,1%.