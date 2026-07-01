22 aspirantes a Policía Local inician su formación en la Escuela de la Administración Pública de la Región de Murcia

La directora general de Función Pública y Diálogo Social, Caridad de la Hera, junto a los representantes municipales, formadores y aspirantes a Policía Local que comienzan el curso - CARM

MURCIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 22 aspirantes a agentes de Policía Local han iniciado su formación en la Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública (EFIAP), dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital de la Región de Murcia.

Los aspirantes proceden de los ayuntamientos de San Javier, con 20 alumnos, y Villanueva del Río Segura, con dos, y realizarán el curso selectivo para el ingreso en la categoría de agente de Policía Local de la Región de Murcia, con una duración de 1.146 horas que se prolongará hasta el 13 de marzo de 2027, según ha informado la Comunidad.

El curso, cuya superación es requisito previo para el ingreso en los cuerpos de Policía Local, se estructura en dos fases. La primera contempla una formación teórico-práctica impartida principalmente en la Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Cartagena (ESPAC), mientras que la segunda prevé la incorporación de los aspirantes al servicio policial ordinario en sus respectivos municipios durante un periodo aproximado de 500 horas.

La directora general de Función Pública y Diálogo Social, Caridad de la Hera, ha señalado que "este curso selectivo forma parte del proceso de oposición y es un requisito esencial y eliminatorio para el ingreso en los cuerpos de Policía Local, garantizando que los aspirantes cuentan con la preparación necesaria para desempeñar sus funciones con las máximas garantías".

Asimismo, ha indicado que la acción formativa está coordinada académicamente por el director de la ESPAC, Manuel Asensio, y que cuenta con un equipo docente integrado por cerca de un centenar de profesionales procedentes de cuerpos de Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, así como jueces, fiscales, profesorado universitario, especialistas en ciencias psicosociales y personal sanitario.

De la Hera ha añadido que "este curso constituye un paso imprescindible para que los aspirantes adquieran los conocimientos y competencias necesarios para desempeñar con las máximas garantías una labor esencial al servicio de los ciudadanos y asegurar una formación homogénea y adaptada a las necesidades reales del servicio policial".