CARTAGENA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha apelado este miércoles en Cartagena (Murcia) al voto para su partido, en PSOE, con el fin de evitar una "España negra" con "ministros machistas que no creen ni siquiera en la violencia de género".

Bolaños ha participado en un encuentro con militantes en el marco de los actos de campaña bajo el lema 'La fuerza de la gente', junto a la cabeza de lista al Congreso por la Región, María González Veracruz; la cabeza de lista al Senado, Irene Jódar; y el secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas.

El ministro ha expresado su pésame por el asesinato machista ocurrido este miércoles en Bullas (Murcia) y ha defendido la necesidad de mantener políticas públicas y los Pactos de Estado para hacer frente a la violencia contra las mujeres.

Como titular de Justicia, ha asegurado que en los últimos dos años se han creado 76 plazas de jueces y juezas de violencia sobre la mujer, con un aumento del 60% en esta planta judicial, para que las víctimas cuenten con profesionales especializados durante el procedimiento judicial.

En declaraciones a los medios de comunicación, Bolaños ha contrapuesto la acción del Ejecutivo a una coalición de PP y Vox, a la que ha acusado de incluir a "machistas condenados por maltrato" en listas electorales, en referencia a Vox, y de plantear la desaparición de los juzgados especializados en violencia sobre la mujer.

Asimismo, ha criticado a los políticos que no se suman a los minutos de silencio cuando ocurre un asesinato machista y ha pedido concentrar el voto en las candidaturas del Partido Socialista de cara al 29 de noviembre para frenar un gobierno de PP y Vox.

Por su parte, María González Veracruz ha calificado la jornada de "día desgraciado", ha expresado "todo el dolor" por el asesinato machista de la mujer de Bullas y ha sostenido que la violencia de género "sí existe" y requiere "acuerdos de Estado, medios y parar a aquellos que la niegan y por lo tanto de una manera u otra la facilitan".

González Veracruz ha añadido que el próximo 29 de noviembre se decide si se mantienen recursos como "ese juzgado de violencia de género en Lorca" o la ley contra la violencia vicaria y si se frena una "lacra" que, según ha señalado, "hoy azota a todos los murcianos y especialmente a las murcianas".

CIUDAD DE LA JUSTICIA DE CARTAGENA

Preguntado sobre la Ciudad de la Justicia de Cartagena, Bolaños ha afirmado que el Ministerio trabaja desde su llegada para impulsar el proyecto, pero ha sostenido que los terrenos cedidos por el Ayuntamiento "no son idóneos" para albergar este edificio.

"No lo dice el Ministerio, lo dice el propio Gobierno de la Región de Murcia", ha apuntado Bolaños, quien ha recalcado que "tan pronto como tengamos los terrenos municipales nos pondremos manos a la obra para que haya una Ciudad de la Justicia en Cartagena, que falta hace".