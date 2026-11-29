Urnas en la mesa electoral - Carlos Castro - Europa Press

MURCIA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El índice de participación en la Región de Murcia en las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 ha sido de 47,67 por ciento, a las 14.00 horas, 3,43 puntos más que la de los pasados comicios del 23 de julio de 2023, según los primeros datos ofrecidos en la página web del Ministerio del Interior ('https://resultados.29neleccionesgenerales.es/').

En concreto, la participación en la Región de Murcia se situó en 47,67 por ciento (524.181 votos) con el cien por cien de las 1.743 mesas analizadas, según este primer avance, frente al 44,24 por ciento (466.977 votos) registrado en las elecciones a las Cortes Generales de 2023.

Por municipios, Murcia cuenta con una participación del 48,13 por ciento (+3,51); Cartagena 48,5 (+5,43); Lorca 47,72 por ciento (+2,82); Molina de Segura 48,70 (+3,53); Alcantarilla 47,53 (+2,33); Yecla 49,54 (+1,59); San Javier 48,14 (+5,03) y San Pedro del Pinatar 47,78 (+4,19).

En casi todos los municipios de la Región ha aumentado la participación, excepto en seis. Así, en Abanilla han ejercido su derecho a voto el 46,98 por ciento (-0,97); en Abarán el 46,24 (-0,64); Águilas 46,11 (+3,62); Albudeite 51,6 (+1,56); Aledo 63,18 (+11,4); Alguazas 45,03 (+2,03); Alhama de Murcia 46,95 (+2,5); Archena 48,39 (+2,79); Beniel 52,57 (+1,78); Blanca 48,16 (+1,29); Bullas 48,34 (+2,65); Calasparra 46,88 (+0,56); Campos del Río 46,99 (+2,14); Caravaca de la Cruz 44,41 (+0,75); Cehegín 48,01 (+1,88); Ceutí 47,2 (+5,38); Cieza 46,75 (-0,1) y Fortuna 41,86 (+0,06).

Así como, han votado en Fuente Álamo el 48,56 por ciento del censo (+5,89); Jumilla 42,52 (+2,74); La Unión 47,19 (+6,21); Las Torres de Cotillas 45,87 (+1,77); Librilla 44,11 (-2,13); Lorquí 50,37 (+6,7); Los Alcázares 44,55 (+5,54); Mazarrón 41,67 (+3,04); Moratalla 45,99 (+2,09); Mula 46,23 (+3,87); Ojós 52,87 (+1,44); Pliego 42,01 (-2,75); Puerto Lumbreras 45,2 (+0,23); Ricote 43,39 (+1,32); Santomera 53,28 (+4,18); Torre Pacheco 50,16 (+1,77); Totana 46,46 (+4,47); Ulea 49,92 (-3,11); y Villanueva del Río Segura 46,51 por ciento (+4,7).