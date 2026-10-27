Penélope Luna encabeza la lista de Frente Amplio en la Región de Murcia para el Congreso de los Diputados

MURCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidatura de Frente Amplio en la Región de Murcai para el Congreso de los Diputados estará encabezada por Penélope Luna, coordinadora regional de Izquierda Unida-Verdes, y contará como número dos con Juan Carlos Pastor, cocoordinador de Movimiento Sumar Región de Murcia. La lista incorpora también, en tercer lugar, a la concejala independiente de Alcantarilla Lara Hernández.

Penélope Luna, cabeza de lista de Frente Amplio Región de Murcia, ha afirmado que "la lista de Frente Amplio refleja la realidad de esta Región. Representa el trabajo político, el trabajo sindical y el trabajo social que hay detrás de las personas que formamos parte de las organizaciones que nos hemos puesto de acuerdo en un proyecto unitario para ganar un país para para la clase trabajadora", han informado desde IUVRM.

Esta lista, han explicado, "responde a la demanda de la calle de presentar una única lista de izquierdas al Congreso por la Región y poner las instituciones a solucionar los problemas de la gente como es el acceso a la vivienda y garantizar un empleo digno y con garantía de los derechos laborales, la defensa de las pensiones públicas junto los derechos de las mujeres y el colectivo LGTBIQA+". La candidatura recoge una representación de todas las comarcas de la Región, una amplia pluralidad así como relevo generacional, e incluye también candidatos de Verdes EQUO y Recortes Cero, han destacado.

La candidatura del Frente Amplio estará encabezada por Penélope Luna Palazón, actual teniente de alcalde del Ayuntamiento de Abarán y Coordinadora Regional de Izquierda Unida-Verdes. Penélope es diplomada en Trabajo Social y ha desarrollado su trayectoria profesional en el ámbito del trabajo social, con especial dedicación a la defensa de los derechos de los trabajadores y de los derechos humanos. Como Agente de Igualdad, ha trabajado en la defensa de los derechos de mujeres refugiadas y víctimas de violencia de género.

Desde 2023 es teniente de alcalde del Ayuntamiento de Abarán y concejala delegada de Bienestar Animal, Comercio, Cultura, Participación Ciudadana y Asociacionismo. Vinculada desde muy joven a Izquierda Unida y a los movimientos sociales, ecologistas, en defensa de las personas migrantes y a las redes de madres.

El número dos de la candidatura al Congreso será Juan Carlos Pastor, cocoordinador de Movimiento Sumar Región de Murcia y miembro de sus órganos de dirección estatal. Cartagenero de 31 años, es internacionalista, profesor universitario y autor de varios libros sobre relaciones internacionales. Estrechamente vinculado al activismo político y social de la Región de Murcia, desde 2025 es cocoordinador de Movimiento Sumar Región de Murcia y forma parte del Grupo Coordinador estatal y del área de Internacional de Sumar.

Pastor ha destacado que Frente Amplio "nace para convertir la unidad de las izquierdas en una herramienta útil para la ciudadanía. Estamos unidos, tenemos programa y la firme convicción de que esta Región se merece mucho más. Somos la respuesta al problema de la vivienda, la precariedad y la destrucción de los servicios públicos".

Se incorpora en el tercer lugar la concejala independiente de Alcantarilla Lara Hernández Abellán. Nacida en Alcantarilla (Murcia) en 1973, está formada en Diseño Publicitario e Ilustración Digital, con trayectoria profesional en comunicación, marketing, relaciones externas y organización de eventos. Cuenta con más de diez años de experiencia institucional, durante los que ha sido concejala en el Ayuntamiento de Alcantarilla (2015-2019), diputada en la Asamblea Regional de Murcia (2020-2023) donde fue portavoz de Igualdad y vicepresidenta de la Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano, candidata a la Alcaldía de Alcantarilla en 2023 y portavoz del Grupo Municipal Socialista (2023-2025).

Desde 2025 ejerce como concejala no adscrita. Durante su etapa parlamentaria centró su trabajo en la defensa de los derechos de las mujeres, la igualdad, los derechos sexuales y reproductivos, la lucha contra la violencia machista y la defensa de la salud mental pública. Como concejala independiente ha impulsado iniciativas vinculadas a la justicia social, vivienda, accesibilidad, sanidad pública, medioambiente, transparencia y memoria democrática. Autora de artículos de opinión, vinculada a movimientos sociales, feministas y de defensa de los derechos humanos. Se define como mujer de izquierdas, feminista y antifascista.

CANDIDATOS AL SENADO

La lista de Senado por el progreso la forman el muleño Antonio Moreno Gil a la cabeza. Nacido en 1982 fue concejal de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Mula de 2016 a 2019 y concejal Portavoz desde 2021. Diplomado en Gestión y Administración Pública por la Universidad de Murcia y Funcionario del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado. Entre su formación se encuentra el Nivel I y II de comunicación con personas sordas.

Junto a Antonio se encuentra Liliana Miñano Mellado. Murciana nacida en 1985 y ligada a la defensa de la huerta, la protección del medio ambiente y la promoción del transporte público. Actualmente es Coordinadora de IU-Verdes en el municipio de Murcia y formo parte de las ejecutivas municipal, regional y federal de Izquierda Unida.

CANDIDATOS

La candidatura de Frente Amplio por la Región de Murcia al Congreso de los Diputados está encabezada por Penélope Luna Palazón, seguida de Juan Carlos Pastor Gómez, Lara Hernández Abellán, Alfonso Lucas Muñoz y Dori Muñoz Fernández. La lista continúa con Jorge Elías Ollero Perán, Carmen Romera Aznar, Pedro Sosa Martínez, María Josefa Cánovas Caja y José Padilla Ruiz.

Como suplentes figuran Laura Carrillo Mayor, José Luis Álvarez-Castellanos Rubio, Teresa Gómez Vidal, Mariano Vicente Albaladejo, Ana López Martínez, Pedro José Sánchez Pérez, Adolfina Hervás Carreño, Antonio Andrés Palao, Julia Novau Mañogil y José García Espigares.

Por su parte, la candidatura de Progreso-IU Verdes al Senado por la Región de Murcia está integrada por Antonio Moreno Gil como titular, con Liliana Mellado Miñano y Andrés Alacid Cano como suplentes primero y segundo, respectivamente.