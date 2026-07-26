Los 3.500 menores de las Escuelas de Verano municipales de Murcia aprenden a desenvolverse con seguridad en el agua

Actividades acuáticas en las escuelas de verano municipales de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los más de 3.500 menores que participan este verano en las Escuelas de Verano del Ayuntamiento de Murcia han disfrutado durante el mes de julio de una de las actividades más esperadas del programa: las jornadas de iniciación al medio acuático y aprendizaje de habilidades básicas de natación desarrolladas en las piscinas municipales.

La iniciativa, organizada conjuntamente por las áreas de Servicios Sociales y Deportes, ha permitido registrar más de 6.000 baños infantiles.

Así, ocho piscinas municipales (Murcia-Parque, El Raal, Aljucer, El Palmar, Sangonera la Seca, Puente Tocinos, Corvera y Rincón de Seca) han abierto los miércoles por la mañana sus instalaciones en exclusiva para las Escuelas de Verano, gracias a la colaboración entre las concejalías de Bienestar Social, Familia y Salud, que lidera Pilar Torres, y de Deportes, que dirige Miguel Ángel Noguera.

Torres ha recordado que "las Escuelas de Verano no son solo una alternativa de ocio saludable durante las vacaciones, ya que también brindan oportunidades de aprendizaje que muchos menores no tendrían de otra forma. Gracias a estas sesiones, los participantes adquieren confianza en el agua, aprenden a desenvolverse con seguridad y disfrutan de una actividad saludable junto a otros niños".

Cada jornada ha reunido a menores de entre 3 y 17 años procedentes de barrios y pedanías de todo el municipio, distribuidos en dos turnos.

En cada sesión se han combinado actividades de iniciación a la natación, ejercicios de adaptación al medio acuático y juegos educativos en el agua, dirigidos por monitores especializados, junto con momentos de baño recreativo y actividades en las zonas exteriores de las instalaciones.

Uno de los principales objetivos del programa ha sido favorecer que los menores se familiaricen con el medio acuático de forma progresiva y segura, aprendiendo habilidades básicas que les permitan ganar autonomía y confianza en el agua, al tiempo que incorporan hábitos saludables vinculados a la práctica deportiva.

Para garantizar el correcto desarrollo de la actividad, se ha mantenido una ratio de un monitor por cada 10 menores, que se reduce a uno por cada cinco participantes en el caso de menores de seis años y a un monitor por cada menor con discapacidad, favoreciendo así una atención personalizada e inclusiva.

Además, el dispositivo ha contado con un refuerzo de socorristas en todas las instalaciones y el personal monitor ha recibido formación específica en primeros auxilios impartida por el Área de Salud del Ayuntamiento, reforzando así la seguridad durante el desarrollo de las actividades.

"Desde la Concejalía de Deportes ponemos a disposición ocho piscinas municipales para que los niños de las escuelas de verano puedan practicar deporte y hacer cursos de natación, durante un día a la semana, exclusivamente para ellos. A través del juego y de actividades adaptadas, los menores adquieren destrezas básicas en el agua, fomentan hábitos de vida saludables y disfrutan de una experiencia compartida que favorece la convivencia y la inclusión", ha destacado Miguel Ángel Noguera

Por su parte, Pilar Torres ha subrayado que esta actividad "demuestra el valor de la colaboración entre áreas municipales para ofrecer oportunidades que van mucho más allá del ocio. Para muchos niños y niñas, estas sesiones representan su primer contacto con el medio acuático y una oportunidad para aprender a desenvolverse con seguridad mientras disfrutan del verano".

Esta iniciativa forma parte de la programación de las Escuelas de Verano impulsadas por el Área de Servicios Sociales, en colaboración con el Programa CaixaProinfancia, y se enmarca en los compromisos del II Plan Municipal de Infancia y Adolescencia.

En total, el Ayuntamiento de Murcia ha puesto en marcha este verano 97 escuelas de verano, 15 más que el año pasado, para garantizar un modelo de ocio educativo, inclusivo y saludable para la infancia y adolescencia del municipio, al tiempo que se facilita la conciliación familiar y laboral durante las vacaciones estivales.