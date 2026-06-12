El 36 Festival de Folclore de San Javier se celebrará el domingo 21 de junio dedicado al folclore murciano - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

El Festival de Folclore de San Javier, celebra su 36 edición, el próximo domingo 21 de junio a las 20.00 horas. En esta ocasión, se traslada por primera vez en su historia a un recinto cerrado como el Teatro de Invierno y tendrá acceso gratuito hasta completar aforo.

El Festival se centra este año en el folclore murciano e incorpora el teatro a su programa, con el grupo local Auditorium que presentará una serie de sainetes huertanos que aportarán un toque de humor, según han informado desde el Consistorio.

El concejal de Cultura, David Martínez y Marisol Ferrrández, presidenta del grupo de Coros y Danzas Mar Menor, de San Javier, que organiza el Festival con el apoyo de la concejalía de Cultura, presentaron el evento que tendrá como grupo invitado al Grupo Folclórico San Francisco de Asís, de la peña huertana 'El Botijo'.

El grupo fue fundado en 1981 en la pedanía murciana de Santiago y Zaraiche y es una de las formaciones más representativas del folclore y la tradición huertana, destacando su amplia gama de indumentaria tradicional de diferentes épocas y estilos.

Por su parte, el grupo de Coros y Danzas Mar Menor, de San Javier, ejercerá de anfitrión en el Festival que se celebra unos días antes de su marcha a Rumanía el próximo 30 de junio para participar como invitados en un festival folclórico en la ciudad de Timisoara.

El concejal de Cultura, David Martínez agradeció la labor que desarrolla el grupo con el Festival y lo largo de todo el año para el mantenimiento y el fomento del folclore y la tradición murciana, en el municipio.