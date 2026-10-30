365 policías y autobuses especiales integran el dispositivo de Todos los Santos en Murcia

Archivo - Imagen del cemeneterio de Nuestro Padre Jesus de Murcia - HUERMUR - Archivo

MURCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha preparado un dispositivo especial de transporte, seguridad y servicios municipales con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos, que estará operativo este sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre en el Cementerio Municipal Nuestro Padre Jesús y los 33 cementerios de pedanías.

El operativo contará con 365 agentes de Policía Local, de los que 118 prestarán servicio en el cementerio municipal, los puntos de venta de flores y el entorno de la Glorieta de España, mientras que otros 247 actuarán en los cementerios de las pedanías, según ha informado el Ayuntamiento de Murcia.

Asimismo, se incrementará el transporte público con un servicio especial de autobuses entre la Glorieta de España y el Cementerio de Nuestro Padre Jesús. Este sábado, la línea 44 realizará cinco expediciones de ida y otras cinco de vuelta, con salidas desde la Glorieta a las 9.30, 11.00, 12.30, 15.10 y 17.10 horas.

Este domingo, jornada en la que se espera una mayor afluencia de visitantes, el servicio se ampliará con 11 expediciones en cada sentido. Los autobuses saldrán desde la Glorieta entre las 9.00 y las 16.35 horas, mientras que los regresos desde el cementerio se realizarán entre las 9.45 y las 17.30 horas.

Quienes acudan en vehículo privado podrán acceder al aparcamiento interior del camposanto por las puertas Norte y Oeste. La zona Sur permanecerá cerrada al tráfico y tendrá prioridad para las personas con movilidad reducida.

En cuanto a la atención preventiva, Protección Civil dispondrá de un operativo específico y Cruz Roja mantendrá una ambulancia con personal sanitario desde este viernes hasta el 1 de noviembre, en horario de 8.00 a 19.00 horas.

El Cementerio de Nuestro Padre Jesús tendrá un horario especial de apertura de 8.00 a 19.00 horas hasta el 1 de noviembre. Además, el Ayuntamiento ha reforzado los servicios de limpieza y recogida de residuos, ha instalado aseos portátiles y ha previsto actuaciones complementarias para atender el incremento de visitantes.

La programación del Día de Todos los Santos incluirá también la tradicional misa y un concierto lírico, ambos previstos para el 1 de noviembre en el propio cementerio.