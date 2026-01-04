Unos 400 jóvenes participan en 2025 en los 24 cursos organizados en el marco del IV Plan de Formación de Juventud

MURCIA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes impulsó durante el año 2025, a través de la Dirección General de Juventud, la Escuela Regional de Animación y Tiempo Libre y las concejalías de Juventud de los ayuntamientos de la Región, 24 cursos enmarcados en el IV Plan de Formación de Juventud, en los que han participado cerca de 400 jóvenes.

Esta acción formativa, incluida en el 'Plan Regional de Juventud Oportunidades' 2024-2027, tiene como finalidad apoyar la educación no formal y la educación en el tiempo libre de los jóvenes, lo que favorece su incorporación al mercado laboral en actividades relacionadas con la educación en el tiempo libre mediante un instrumento abierto, participativo y adaptado a las demandas y necesidades formativas reales de la población juvenil, así como de las entidades u organizaciones que trabajan con jóvenes en este ámbito.

Las acciones formativas propuestas por los distintos ayuntamientos han estado relacionadas con la adquisición de competencias en áreas como la educación y promoción de la salud juvenil, el ocio, la naturaleza y el cuidado del medioambiente, el uso de herramientas tecnológicas en el tiempo libre, técnicas y recursos de ocio y tiempo libre educativo, así como diseño de actividades para la inclusión de colectivos vulnerables.

Además, para favorecer la inclusión de personas sordas en las actividades de tiempo libre juvenil, se han llevado a cabo cinco ediciones del curso 'Iniciación a la lengua de signos', en colaboración con la Federación de Personas Sordas de la Región de Murcia, en los municipios de Aledo, Abanilla, Beniel, Cieza y Ceutí.

La formación se ha llevado a cabo presencialmente en los espacios o centros juveniles municipales entre los meses de junio y noviembre, con una duración de entre 12 y 20 horas. Las acciones formativas han sido gratuitas y certificadas por la Dirección General de Juventud, con un total de 24 cursos en otros tantos municipios y un total de 381 participantes, con una dotación presupuestaria de 45.000 euros.