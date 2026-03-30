El 52,4% de los ciudadanos de la Región de Murcia no ha ido al dentista en el último año

Archivo - Un niño en la consulta del dentista - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 52,4% de los ciudadanos de 16 años o más de la Región de Murcia no acudió al dentista el año pasado, la cifra más elevada de todas las comunidades autónomas, según datos del módulo de salud de la Encuesta de Condiciones de Vida que el Instituto Nacional de Estadística ha actualizado este lunes.

Según los datos del INE, los murcianos que acudieron a su dentista una o dos veces el año pasado ascendieron al 35,6%, mientras que quienes visitaron al odontólogo entre tres y cinco ocasiones fueron el 8,5%.

Sobre este asunto, la estadística arroja que para el 18,9% de la población de la comunidad acudir al dentista es una carga pesada desde el punto de vista económico.

La encuesta indica también que el 18,2% de los murcianos no acudió ni en una ocasión a su médico de familia y que el 38,7% lo hizo una o dos veces. Por su parte, el 48,3% no ha ido a la consulta del médico especialista en el último año --cifra más alta por CCAA-- y el 31,1% ha ido una o dos veces.

El INE revela también el consumo de frutas y verduras por parte de los ciudadanos de la Región. Según los datos que se han dado a conocer, el 24,3% come fruta dos o más veces al día y el 12,2% verduras y legumbres en la misma proporción. El 2,5%, sin embargo, reconoce que nunca come fruta.

Según la encuesta, entre los murcianos desciende el consumo de tabaco. El 14,9% dice que fuma todos los días, dos puntos menos que en 2022. Lo mismo sucede con el alcohol, ya que el porcentaje que admite beber todos los días baja en 2025 hasta el 4,4%.