El 60% del desperdicio en comedores escolares de Murcia se debe a lo que los alumnos dejan en el plato, según un estudio

MURCIA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las auditorías de desperdicio alimentario realizadas durante el último trimestre de 2025 en seis centros de Educación Primera de la zona de Conexión Sur del municipio de Murcia han puesto de manifiesto que el 60% de este desperdicio se genera en los restos de plato del comedor, es decir, comida servida que no llega a consumirse por el alumnado, mientras que el 28'5% del desperdicio se produce en cocina y, en su mayoría, corresponde a desperdicio no evitable. El 11'5% restante también se genera en el comedor, pero en este caso es no evitable.

Este estudio, impulsdado por la Concejalía de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, y realizado en el marco del proyecto europeo LIFE GreenMe5, tiene como objetivo conocer cómo, cuánto y por qué se desperdician alimentos en los comedores escolares para definir medidas eficaces que permitan reducirlo y reforzar el papel educativo del comedor, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

En cuanto al desperdicio evitable directamente en el comedor, la media ponderada en los seis centros se sitúa en 105,06 gramos por alumno, con un total diario de 103,1 kilos entre todos los colegios analizados. Las auditorías reflejan, además, una notable variabilidad entre centros, con medias diarias que oscilan entre 45 y 160 gramos por alumno, en función del menú, el número de comensales y el propio centro educativo.

El análisis realizado muestra que los alimentos con menor aceptación por parte del alumnado son las verduras y hortalizas, especialmente crudas como las ensaladas, seguidas del pescado y las legumbres.

"Estas auditorías nos permiten contar con datos reales y objetivos para poner en marcha soluciones adaptadas a la realidad de cada centro educativo", ha señalado la concejala Mercedes Bernabé, que ha presentado los resultados acompañada por el presidente de la Junta Municipal de El Carmen, Basilio Piñero.

ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS Y UN ENFOQUE INTEGRAL

A partir de los resultados, el Ayuntamiento ha diseñado estrategias específicas para cada centro, estructuradas en ocho ejes de actuación que incluyen la planificación de menús, la compra responsable y circular, la conservación y elaboración de los alimentos, la presentación y el consumo, el reaprovechamiento seguro de excedentes, la gestión de residuos y la sensibilización y participación educativa.

"El comedor escolar es un espacio fundamental para fomentar hábitos saludables, educar en sostenibilidad desde edades tempranas y avanzar hacia un modelo de consumo más responsable", ha incidido la edil Bernabé.

CENTROS PARTICIPANTES

Los centros participantes han sido el CEIP José Martínez Tornel (Patiño), CEIP Mariano Aroca López (Infante), CEIP Nuestra Señora de Cortes (Nonduermas), CEIP Nuestra Señora del Carmen (El Carmen), CEIP San Pío X (San Pío) y CEIP Santiago el Mayor (Santiago el Mayor), involucrando a un total de 978 alumnos. Para el análisis se han seleccionado colegios de distinto tamaño, con diferentes modelos de cáterin, con y sin cocina propia, con el fin de abarcar todos los casos posibles.

UN PROYECTO EUROPEO CON IMPACTO LOCAL

GreenMe5, financiado por la Comisión Europea a través del programa LIFE, contempla, además, acciones formativas en los seis colegios participantes y actividades de sensibilización dirigidas a otros centros escolares y asociaciones vecinales del municipio, que se desarrollarán entre febrero y junio.

El proyecto está liderado por la Federación de Municipios de la Región de Murcia y cuenta con la participación de siete socios de cinco municipios europeos: Arezzo (Italia), Helsingborg (Suecia), Vilnius (Lituania), Cieza y Murcia. El presupuesto total asciende a 1.986.343,72 euros, de los que 1.191.806,23 euros son aportados por la Comisión Europea, correspondiendo 349.644,97 euros al Ayuntamiento de Murcia.