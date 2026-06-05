La 64 edición de la FMY registró un incremento del 10,4% de visitas respecto al certamen anterior

Actividad en los pasillos durante la 64 edición de la feria - FMY

La apuesta por dinamizar el certamen se ve refrendada con las 500 inscripciones en las ponencias desarrolladas durante el certamen MURCIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Mueble Yecla (FMY) cerraba su 64 edición el pasado viernes, 29 de mayo, con un aumento del 10,4 por ciento en las visitas respecto a 2025. Esa es una de las primeras valoraciones que ha hecho el director del certamen, Juan Miguel Zornoza, tras analizar el desarrollo de los cuatro días de feria.

Con 'Encaja contigo', lema este año de la FMY, se ha vivido una apuesta decidida "por una feria más dinámica, más abierta y más participativa, incorporando ponencias, encuentros profesionales y actividades durante todos los días del certamen", ha afirmado Zornoza.

Todo ello, con el objetivo "de atraer a nuevos visitantes, despertar interés en perfiles profesionales distintos y ofrecer a los expositores un entorno más completo, en el que no solo se muestran productos, sino también ideas, tendencias, conocimiento, innovación y oportunidades de negocio".

Prueba de ello son las 500 inscripciones que han registrado las conferencias y ponencias que han formado parte de la programación. "Desde el Comité Ejecutivo hemos trabajado con una idea muy clara: la FMY no podía limitarse a abrir sus puertas y esperar la llegada de visitantes, sino que debía salir a buscarlos, generando motivos atractivos para convertirla en verdadero punto de encuentro para los profesionales de un sector crucial para Yecla y la Región", ha subrayado el director del certamen.

"DEBEMOS SEGUIR SIENDO REFERENTES EN EL PRESENTE Y EL FUTURO"

Zornoza ha señalado que, "precisamente porque queremos que la Feria siga creciendo, debemos analizar con rigor qué iniciativas han funcionado y qué aspectos debemos corregir o reforzar, porque solo desde esa mirada crítica, constructiva y honesta podremos preparar una 65a edición más sólida, más útil para las empresas y más atractiva para los visitantes profesionales".

Los 65 años de historia y las 64 ediciones celebradas obligan a la Feria del Mueble de Yecla, la más longeva del sector del hábitat de España, "a respetar su legado, pero también a no caer en el inmovilismo, porque el certamen no puede vivir únicamente de lo que fue, debe demostrar cada año que sigue siendo necesaria, que se adapta a los cambios del mercado y que continúa siendo una herramienta comercial eficaz para nuestras empresas", ha dicho el director del certamen.

Más aún, añade, "cuando el sector del mueble, la madera e industrias afines se enfrenta a retos importantes como la competencia internacional, la digitalización, la sostenibilidad, los cambios en los hábitos de consumo, la necesidad de innovar, la captación de nuevos mercados y la dificultad de mantener márgenes en un entorno cada vez más exigente".

Yecla es una ciudad estrechamente vinculada al hábitat y la feria forma parte de esa identidad colectiva. El certamen, por tanto, "no es solo un evento profesional: es una seña de identidad de la ciudad, un símbolo de lo que somos y una herramienta para seguir proyectando hacia fuera el talento y la capacidad de nuestras empresas".

Por ello, en primer lugar, Zornoza ha querido agradecer la confianza de todas las firmas expositoras, el apoyo de las instituciones, la implicación del equipo técnico y humano, la participación de los ponentes y el compromiso de todos los profesionales que han visitado el certamen.

"Pero también quiero hacer una llamada clara a las empresas yeclanas. La FMY necesita el apoyo de su propio sector y de su propia ciudad. Es nuestra feria, es vuestra feria. Es la feria que nació aquí, que ha crecido con nuestras empresas y que sigue llevando el nombre de Yecla más allá de nuestras fronteras", ha destacado Zornoza.

Al hilo, ha indicado que las empresas de Yecla "deben sentirse parte de ella, implicarse, participar y defenderla como un instrumento común. Apoyarla no es solo apoyar un certamen comercial, es apoyar una parte esencial de nuestra historia, de nuestra economía y de nuestra identidad".

Finalmente, el director del certamen ha señalado que "nuestra feria debe seguir desempeñando su papel como referente del sector del hábitat en el presente y en el futuro. Y el certamen será más fuerte cuanto mayor sea el compromiso de las empresas que la hicieron posible y que deben seguir siendo protagonistas de su futuro".