El 65% de los jóvenes de Murcia no tiene claro qué grado universitario estudiar, según un estudio de Unitour

Archivo - Estudiantes murcianos encaran la primera jornada de la EBAU en Murcia - EDU BOTELLA/MURCIA - Archivo

MURCIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 65% de los jóvenes de bachillerato de Murcia no tiene claro qué grado quiere estudiar, según un estudio realizado por la consultora Círculo Formación al término del Salón de Orientación Universitaria Unitour, celebrado de octubre de 2025 a febrero de 2026 en 25 ciudades españolas.

Los datos del último informe de Unitour, realizado a una muestra de 1.500 jóvenes de distintas provincias españolas -la mayoría, de segundo de bachillerato- en el curso 2025-2026, muestran que el 65% de los estudiantes de Murcia que estos días se enfrentan a la PAU se siente indeciso a la hora de escoger su titulación universitaria.

En concreto, un 56% duda entre varias opciones y un 9% no tiene una pista clara. Por su parte, un 35% sabe con seguridad qué grado escogerá.

APUESTA POR LAS CARRERAS CIENTÍFICAS

El 51% de los estudiantes de Murcia elegirá un grado del área científica, mientras el 26% optará por Ciencias de la Salud, un 25% se decantará por Ingeniería, Tecnología o Construcción.

Por su parte, otro 25% estudiará algo relacionado con Ciencias Sociales y Jurídicas, un 9%, Arte y Humanidades, un 8%, Educación, y un 7% cualquier disciplina del Diseño (gráfico, industrial o moda).

LA VOCACIÓN PRIMA SOBRE LAS SALIDAS PROFESIONALES

El estudio revela también que el 59% de los jóvenes de Murcia elegirá su carrera por vocación, mientras que un 7% se fijará en las salidas profesionales.

En cuanto a sus preferencias laborales, el 49% aspira a trabajar en una empresa privada, el 44% opositará para ser funcionario y el 7% ser emprendedor.

Respecto a dónde les gustaría desarrollar su carrera profesional, el 37% prefiere quedarse en su provincia, el 24% estaría dispuesto a trabajar en cualquier sitio de España y el 33% se iría al extranjero.