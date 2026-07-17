65 Policías Nacionales En Prácticas Prestarán Servicios En Las Comisarías De 4 Municipios De La Región De Murcia - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha recibido este viernes a los 65 nuevos policías nacionales en prácticas que completarán durante el próximo año su formación en distintas comisarías de la Comunidad.

Los agentes, pertenecientes a la XLI Promoción de la Escala Básica, prestarán servicio en las comisarías de Murcia (40), Cartagena (14), Lorca (6) y Molina de Segura (5).

En concreto, el grupo está integrado por 49 hombres y 16 mujeres que, tras iniciar su formación en septiembre de 2025 en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, permanecerán en la Región hasta junio de 2027, según ha informado la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia.

Durante este periodo pasarán por las principales áreas operativas del Cuerpo, entre ellas Seguridad Ciudadana, Policía Judicial, Brigada de Información, Policía Científica y la Unidad de Extranjería y Fronteras.

Lucas ha destacado que "aunque estén en su periodo de prácticas, son policías nacionales con todas las consecuencias, y, por tanto, contribuirán a reforzar la seguridad ciudadana en un momento muy necesario".

El delegado del Gobierno también ha dado la bienvenida a tres policías de Portugal, Italia y Francia que participan en el Proyecto Comisarías Europeas y que este verano patrullarán junto a agentes españoles para facilitar la atención a turistas de sus respectivos países y reforzar la cooperación policial internacional.